Что на самом деле стоит возить с собой в машине
Сразу скажем, что речь сейчас не идёт о подготовке к долгому путешествию за несколько тысяч километров или, тем более, экспедиции в тайгу по бездорожью. Рассмотрим случай с "обычным" использованием автомобиля: езде по городу и загородным трассам на небольшие расстояния.
Перекись водорода и бактерицидный пластырь
Постоянно держать в машине запас лекарств действительно не стоит: условия хранения для них там явно не подходят. Отправляясь в длительную поездку, возьмите с собой медикаменты вместе с остальными вещами и не оставляйте их в авто. Но всё же положите в автомобильную аптечку банальную перекись водорода. Обеззараживание даже маленьких царапин может быть действительно крайне важным. Только выберите флакон с нормальной пробкой, которая не откроется от тряски в машине.
Также можно возить и набор бактерицидных пластырей. От кровотечения после небольшого пореза на пальце вы не пострадаете. А вот салон автомобиля и одежда – запросто. Поэтому лучше всего царапину сразу же заклеить.
Запасное колесо, домкрат, баллонный ключ
Здесь всё просто. Обычно этими полезными предметами автомобили комплектуются на заводе – кто-то полноценной запаской, а кто-то – "докаткой". "Выбрасывать" запасное колесо из багажника явно не стоит. Да, если прокол случится в городе, вы всегда можете вызвать мобильный шиномонтаж и не заниматься заменой колеса. Но если до города далеко, то, возможно, лучше уж поменять колесо лично, чем ждать помощи несколько часов. А если (ну, вдруг) ещё и не будет связи, то…
Кроме набора для замены колеса, неплохо бы держать в багажнике ещё насос с манометром. Во-первых, запаска запросто может оказаться спущенной. Во-вторых, часто бывает так, что колесо достаточно просто подкачать, после чего можно будет аккуратно доехать до сервиса безо всяких замен. Только не гоните, пока не убедитесь, что оно не спускает воздух быстро.
Буксировочный трос
Да, даже на хорошей новой машине лучше иметь его с собой. В конце концов, вы можете просто намертво застрять где-нибудь у водоёма. В этом случае проще всего осторожно вытащить автомобиль другим с помощью троса.
Рабочие перчатки
Полезная вещь, особенно для нежелающих пачкать руки. Поменять то же колесо, да и просто долить омывайку, когда машина грязная (то есть, как раз когда омывайка обычно и нужна) – всё это лучше делать в перчатках.
Лопатка
Один из самых необходимых предметов. В Северных странах (в частности, в РФ) лопатка нужна даже в мегаполисе: внезапные снегопады никто не отменял. Хотя вообще-то зимой лучше иметь с собой лопату побольше. А маленькую возите в багажнике всегда.
Топорик
Не столь необходим как лопатка, но любителям бывать на природе тоже может быть полезен.
Нож
Можно и такой как у Рэмбо – но только если у вас есть разрешение на ношение холодного оружия. Если нет – не рискуйте и возите "обычный". На самом деле нож в машине нужен не для боевых действий, а для решения мирных задач, причём их может быть целая куча. Любой более-менее качественный ножик, даже самый простой, может послужить удобным инструментом в самых разных ситуациях.
Мультитул
Продолжаем тему инструмента. Хотелось бы отметить две вещи. Первое. В современных условиях нет особого смысла возить с собой полный набор автослесаря. Второе. Скажите честно, многое ли вы реально можете починить в новой машине своими руками? Вот именно. Но простой мультитул с основными инструментами с собой иметь не помешает никому.
Аварийный молоток и резак для ремней безопасности
Будем надеяться, что эта вещь вам никогда не пригодится. Но иметь её в автомобиле – необходимо. Молоток позволит быстро разбить стекло (не лобовое), а резак – освободиться от ремня безопасности, чтобы покинуть автомобиль в экстренных случаях. Этот предмет должен всегда быть буквально под рукой.
Лайфхак. Если молотка всё же нет, а стекло разбить нужно, можно попробовать снять подголовник и воспользоваться его металлическими "ножками". Главное – бить резко.
Фонарик
Можно приобрести навороченный мощный фонарь, который умеет освещать, подавать сигналы и делать что-то ещё. А можно взять обычный недорогой. Главное – чтобы он был качественный и всегда работал.
И ещё: не стоит класть фонарь с батарейками на панель, когда автомобиль стоит на солнце. Хотя это уже скорей подстраховка.
Охотничьи спички и сухое горючее
Некоторые, впрочем, наоборот, не рекомендуют возить их в авто, по крайней мере, летом. На самом деле вряд ли здесь есть повод для опасений. Да, панель на солнце может разогреваться до ста с копейками градусов, но спички от такого загореться не должны. Тем более, что лежать они, разумеется, будут в бардачке или подлокотнике. Но если внутренний параноик против – то не надо.
А вот зажигалку в машине действительно лучше не оставлять.
Запасная жидкость для стеклоомывателя
Если на улице слякоть и много грязи, мыть стекло может быть нужно очень часто. И жидкость может закончиться в самый неподходящий момент. А ездить с грязным стеклом, понятно, опасно. Поэтому просто положите в багажник запасную канистру с подходящей по сезону "омывайкой".
Влажные салфетки для стёкол
А ещё окна могут заляпаться очень сильно, и "омывайка" не поможет. А если у автомобиля нет омывателя фар, то фары тоже могут сильно запачкаться и перестать светить. И так далее. На всякий случай стоит иметь в машине специальные салфетки для стёкол.
Зонт
Простой и понятный предмет, который может пригодиться в любой момент. Погода иногда меняется быстро, а зонт не занимает в машине много места. Пусть будет.
Поляризованные солнечные очки
Очень полезная вещь, облегчающая вождение на солнце. Выбирайте с поляризацией 3-й категории. А вообще-то ими удобно пользоваться даже когда идёте куда-то пешком.
Зарядка для смартфона
Святая святых. Без смартфона – сами понимаете. Ни селфи в Instagram выложить, ни YouTube во время остановок посмотреть. Более того, от этого гаджета зависит навигация по незнакомой местности, а телефонный звонок иногда может спасти чью-то жизнь. В общем, зарядка для современного автомобилиста порой может быть важнее, чем нож, топор и фотография Беара Гриллса вместе взятые. Той же навигацией без зарядки, понятное дело, нормально пользоваться не получится. Только совсем чуть-чуть.
Сейчас большинство автомобилей оборудованы USB-портами, поэтому достаточно возить с собой подходящий кабель. Если порта для зарядки нет – обязательно положите полноценное зарядное устройство для прикуривателя. Лучше купить фирменное.
Если в авто есть место для беспроводной зарядки – это замечательно. Но учтите, что без кабеля вы не сможете держать разряженный смартфон на видном удобном месте, например, на специальном держателе.
Влажные салфетки для рук
Всем нам приходится иногда пачкать руки. В буквальном смысле. Мало того, что грязь на руках – вещь неприятная. В автомобиле она ещё и сразу же окажется на руле, селекторе КПП, всевозможных кнопках и рычажках, в общем, везде. Поэтому просто возите с собой обычные влажные салфетки. Можно антибактериальные. А то мало ли там чего.
Обычные бумажные салфетки
Продолжаем заботиться о гигиене. Даже если вы никогда не кушаете в автомобиле, имейте с собой салфетки. Обычные. Простые. Пригодятся. Вот увидите.
Туалетная бумага
В общем, вы поняли. Пусть будет. Тем более, что стоит она копейки, а места занимает всего ничего.
Мусорные пакетики
Два-три штуки. Обычных нормальных мусорных пакетов. Туда можно просто положить образовавшийся мусор, а можно, например, закрыть ими какую-то ценную вещь от дождя. В общем, тут варианты разные.
"Зимний комплект"
Как уже было сказано, зимой лучше положить в багажник "нормальную" лопату для снега. И уж точно приобретите такую щётку-скребок, которой можно очищать машину ото снега и льда.
А ещё зимой, возможно, стоит перестраховаться и положить ещё такую вещь как аварийное одеяло (одно или пару). В каких-то внештатных ситуациях оно поможет вам продержаться на холоде.
Пара слов о средствах самообороны
Вообще-то мы намерено не включили средства самообороны в этот список. Дело в том, что его лучше носить с собой постоянно, а не держать в машине. Речь идёт о легальных устройствах – газовых баллончиках, электрошокерах и травматических пистолетах (на последние требуется лицензия, если речь об РФ). Применительно к автомобилю скажем только, что в нём оно всегда должно быть под рукой, но располагаться так, чтобы не сработать случайно и не нанести травмы в случае ДТП.
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