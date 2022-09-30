Что надо обязательно проверить в автомобиле осенью
Далее следует внимательно осмотреть подкапотное пространство, нет ли течей, оголенных проводов или перетертых шлангов, проверить степень натяжения и состояние приводных ремней навесного оборудования, ремня ГРМ. Сделать диагностику мотора, коробки передач и аккумулятора в сервисном центре или самостоятельно при помощи компьютера со специальным ПО. Еще один важный момент – проверка подвески автомобиля и замена изношенных узлов
Наконец, обязательно надо проверить состояние щеток стеклоочистителя. Постоянные дожди и сокращающийся световой день серьезно осложняют вождение. От качества работы щеток напрямую зависит безопасность на дороге.
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30.09.2022, 14:24
В Сети высмеяли недавнее заявление Илона Маска о Tesla Cybertruck, который может немного послужить лодкой
Илон Маск вновь привлек внимание публики своим громким заявлением. В преддверии Tesla AI Day он попытался оживить интерес к Cybertruck и сообщил, что электрический пикап сможет плавать и даже пересекать «не слишком бурное море». Пользователи ответили кучей язвительных комментариев и мемов.Читать далее
-
30.09.2022, 12:43
Китайская Geely купила себе немножечко Aston Martin
Китайский концерн Geely Holding продолжает скупать акции европейских автопроизводителей. Компания уже полностью владеет Volvo, Polestar и Lotus, также ей принадлежит 50% акций Smart и 9,69% акций Daimler. Теперь руки дошли и до британского Aston Martin.Читать далее
-
30.09.2022, 12:24
Индия ужесточает требования к безопасности: 6 эйрбегов должны быть в каждой машине
Министр дорожного транспорта Нитин Гадкари заявил, что первоочередной задачей ведомства является безопасность пассажиров всех автомобилей, независимо от их стоимости и модификации.Читать далее
-
30.09.2022, 07:57
Что изменится для водителей в России с 1 октября
1 октября 2022 года в нашей стране в силу вступают ряд важных правовых актов, некоторые из них касаются автомобилистов. В частности, нововведения затрагивают систему ОСАГО и порядок предъявления водительских прав.Читать далее
-
30.09.2022, 07:31
АвтоВАЗ рассказал, почему не будут выпускать Renault Duster: не хотят платить
Еще до введения санкций ходили слухи, что сборку кроссоверов Renault Duster могут перенести из Москвы в Тольятти. Сейчас, когда столичный завод Renault хотят переориентировали на выпуск китайских кроссоверов, журналисты спросили главу АвтоВАЗа Максима Соколова о судьбе «Дастера».Читать далее
-
30.09.2022, 06:59
Роскошный российский внедорожник представлен официально: подробности и цена
Российская люксовая марка Aurus официально представила свою третью модель. К седану Senat (индекс 4123) и минивэну Arsenal (4125) присоединился внедорожник Komendant (4124), названный в честь Комендантской башни Московского Кремля.Читать далее
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