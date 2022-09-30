Что надо обязательно проверить в автомобиле осенью

Ранее мы писали Чем рискуют осенью водители автомобилей без ABS и ESP Российские автомобили Lada и УАЗ с лета 2022 года лишились двух важных электронных систем безопасности: антиблокировочной ... Читать далее

Редакция сайта Тарантас Ньюс составила список процедур, которые должен провести каждый автомобилист с наступлением осени. Придется проверить уровень технических жидкостей, их состояние, а при необходимости заменить их. Рекомендуется обратить внимание на моторное и трансмиссионное масло, охлаждающую и тормозную жидкость, а также жидкость ГУР. Также можно поменять не только масляный фильтр, но и топливный, воздушный, салонный.

Далее следует внимательно осмотреть подкапотное пространство, нет ли течей, оголенных проводов или перетертых шлангов, проверить степень натяжения и состояние приводных ремней навесного оборудования, ремня ГРМ. Сделать диагностику мотора, коробки передач и аккумулятора в сервисном центре или самостоятельно при помощи компьютера со специальным ПО. Еще один важный момент – проверка подвески автомобиля и замена изношенных узлов

Фото: unsplash.com

Наконец, обязательно надо проверить состояние щеток стеклоочистителя. Постоянные дожди и сокращающийся световой день серьезно осложняют вождение. От качества работы щеток напрямую зависит безопасность на дороге.

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