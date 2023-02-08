Что надо регулярно проверять в автомобиле, чтобы избежать проблем с запуском зимой

Ранее мы писали Почему важно покупать аккумулятор именно рекомендуемой емкости Менять автомобильный аккумулятор приходится один раз в 3 – 5 лет. У некоторых автовладельцев возникает соблазн ... Читать далее

Автоэксперт Ян Хайцеэр рассказал в интервью радио Sputnik , что надо регулярно проверять в автомобиле, чтобы с наступлением зимы не испытывать трудностей с запуском двигателя. Главное условие беспроблемного пуска в мороз – заряженный аккумулятор. Севшая батарея не в состоянии выдать пусковой ток, достаточный для запуска двигателя при минусовой температуре.

В частых поездках на короткие расстояния аккумулятор не успевает как следует зарядиться. Если машина подолгу стоит, то сигнализация и другие электронные системы также постепенно разряжают батарею. В обоих случаях, водителю надо регулярно проверять состояние аккумулятора и принудительно заряжать его при помощи специального устройства. Стоит оно недорого, но эффективно справляет с задачей.

Идеальный вариант для полной зарядки аккумулятора от нуля – проехать порядка 300 километров. Но даже если вы каждый день проезжаете несколько десятков километров, этого будет достаточно для полноценной зарядки. При правильном обслуживании аккумулятор служит, в среднем, 5 – 6 лет.

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