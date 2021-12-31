Что надо смотреть в TikTok прямо сейчас: семь самых интересных аккаунтов про автомобили
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Виктория @victoriaportfolio называет себя королевой Роллс-Ройс в TikTok, делится в своем аккаунте роликами про дорогие автомобили и другие люксовые товары. Она отлично разбирается в марках авто и их устройстве: на ее странице можно найти обзоры последних моделей машин (например, новый Lamborghini кабрио или самый большой BMW), увидеть маленькие «фишки» люксовых авто, которые дарят водителям и пассажирам максимальный комфорт, и наоборот, их незначительные, но все же неприятные минусы. Словом, здесь много полезной информации для всех фанатов роскошных железных коней и для тех, кто собирается приобрести машину своей мечты.
«Крутые тачки каждый день», — гласит описание TikTok-аккаунта Андрея Глазунова @glazunovauto, одного из самых популярных автокреаторов на платформе, который популяризовал жанр короткого, но емкого автобзора в стиле TikTok. В своих видео Андрей рассказывает интересные факты о технических новшествах последних моделей люксовых авто (к примеру, об уникальной светящейся решетке Rolls-Royce Ghost), тестирует мощность и функциональность дорогих машин (недавно он попробовал добраться на BMW M340 из Москвы в Санкт-Петербург на одном баке) и на закрытом полигоне проверяет, подходит ли автомобиль для спортивного дрифта (например, Audi RS Q8 – еще как!). А знали ли вы о секретной супервместительной нише в Audi A6?
Настя Туман @nastyatyman — девушка-автомеханик, которая снимает полезные и развлекательные видео про автомобили и их ремонт. В своем TikTok-аккаунте она показывает будни в ее автомастерской, делится полезными лайфхаками для владельцев машин (например, как при помощи огня реанимировать пластик обшивки в салоне), демонстрирует предметы обихода, которые создает своими руками из запчастей машин (скажем, стол, часы и торшер). Только взгляните, сколько у Насти инструментов – просто голова идет кругом! Не говоря уже о том, как много у нее собственных машин (и это не считая Tesla, которую она приобрела недавно).
В нашей подборке есть еще одна талантливая девушка-автомеханик Альбина @wicked_harley, которая снимает ролики про ремонт машин и рассказывает, как ухаживает за двумя своими личными авто (она с любовью называет их красным и синим драконами). Здесь все желающие найдут массу полезных житейских советов для автомобилистов: как быстро и бюджетно помыть ковролин, как избавиться от пятна антифриза в салоне и многое другое. А особую популярность набрал видеоролик Альбины, в котором она показывает мастерство парковки на заниженных “жигулях” – почти 90 миллионов просмотров!
TikTok-автор и автолюбитель Игорь @igorian_today делает обзоры на актуальные модели машин, сравнивает современные технологии с возможностями 30-летней давности и веселит подписчиков типичными историями из жизни каждого автомобилиста. Видео у Игоря получаются жизненные и злободневные, а потому находят большой отклик у пользователей. Например, если у вас есть личное авто, то вы наверняка узнаете себя в его ролике о вещах, раздражающих каждого водителя.
Автотиктокер Анна Жаки @annazhaki обожает свой ВАЗ-2104 и делится с подписчиками видеороликами с зимним дрифтом, автотюнингом и ремонтом любимой «четверки». А еще Анна очень гордится домом на колесах, в котором живет: она показывает подписчикам, какими благами он оснащен и какая сказочная атмосфера царит внутри, а также рассказывает, как это душевно — путешествовать в нем. Осторожно, видео могут вызвать жгучее желание поселиться в такой же уютной машине!
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