29 марта 2018, 11:15

Что надо знать о ремне привода вспомогательных агрегатов

Ремень привода вспомогательных агрегатов (РПВА) играет свою, при этом важную роль в работе автомобиля – без него невозможно обеспечение ТС электроэнергией.
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Что надо знать о ремне привода вспомогательных агрегатов

От клинового/поликлинового ремня могут приводиться насос ГУР, компрессор кондиционера, генератор, водяная помпа или вентилятор системы охлаждения двигателя. В зависимости от модели применения, подобного рода устройства адаптированы для работы в сетях 12 или 24 вольт. Это дает возможность расширить рынок и охват продукции не только для легковых, но и грузовых авто и спецтехники.

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Понятно, что в процессе эксплуатации приводной ремень подвергается износу. С течением времени он теряет изначальные свойства, требуя своевременной замены. И если с отсутствием кондиционера в случае обрыва ремня еще можно было бы смириться, то при внезапном отказе усилителя руля может возникнуть настоящая аварийная ситуация. Поэтому состояние поликлинового или клинового ремня необходимо обязательно контролировать.

РПВА обычно не имеет фиксированного срока службы - регламентом определен лишь интервал для периодической его проверки. Ведь система привода вспомогательных агрегатов может находиться в разных условиях эксплуатации, поэтому замена компонентов производится при обнаружении посторонних шумов, изломов или трещин ремня, его загрязнения или повреждения, неисправностей роликов и натяжителей. Контроль состояния обычно производят каждые 30 или 60 тыс. км пробега.

При осмотре системы привода вспомогательных агрегатов следует обратить внимание на ослабление сил трения – провисание ремня, попадания смазки на шкивы и ремень, попадание абразива, а также на компоненты приводной системы, если, скажем, наблюдается повышенная шумность или свист ремней, часто проявляющийся после запуска двигателя в холодное время года.

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При замене ремня следует внимательно ознакомиться с конфигурацией системы привода. Полезным будет на всякий случай сфотографировать или, например, зарисовать схему правильного расположения ремня.

Чтобы снять старый ремень, необходимо ослабить его натяжение. В современных приводных системах обычно используется автоматический натяжитель, который обеспечивает правильное натяжение ремня. Но встречаются и системы, в которых оно регулируется вручную. Также все чаще применяются системы без натяжителя, в которых используются эластичные поликлиновые ремни. Если в оригинальной комплектации установлен эластичный ремень, то его нельзя заменить обычным, и наоборот. Кроме того, установка таких ремней должна производиться с помощью специальных приспособлений.

Перед монтажом нового ремня рекомендуется сравнить его с демонтированным - дабы убедиться в точности подбора и полной совместимости с другими компонентами привода. Также необходимо уделить внимание проверке состояния роликов, натяжителей и других компонентов привода. Если какие-то из них неисправны, это может повлиять на работу всей системы. Например, если изношены или не работают должным образом подшипники генератора, компрессора кондиционера или обводных роликов, это может привести к ускоренному износу и быстрому выходу нового ремня из строя.

Во время монтажа нового ремня необходимо обеспечить его правильную установку и натяжение. При этом очень важно не допускать использование неподходящего инструмента, чтобы не повредить шкивы агрегатов приводной системы. Деформация или перекос шкивов приведут к быстрому износу ремня, повышенным вибрациям и появлению посторонних шумов.

По информации Bosch
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Что надо знать о ремне привода вспомогательных агрегатов
От клинового/поликлинового ремня могут приводиться насос ГУР, компрессор кондиционера, генератор, водяная помпа или вентилятор системы охлаждения двигателя. В зависимости от модели применения, подобного рода устройства адаптированы для работы в сетях 12 или 24 вольт. Это дает возможность расширить рынок и охват продукции не только для легковых, но и грузовых авто и спецтехники. {{material_121430}} Понятно, что в процессе эксплуатации приводной ремень подвергается износу. С течением времени он теряет изначальные свойства, требуя своевременной замены. И если с отсутствием кондиционера в случае обрыва ремня еще можно было бы смириться, то при внезапном отказе усилителя руля может возникнуть настоящая аварийная ситуация. Поэтому состояние поликлинового или клинового ремня необходимо обязательно контролировать. РПВА обычно не имеет фиксированного срока службы - регламентом определен лишь интервал для периодической его проверки. Ведь система привода вспомогательных агрегатов может находиться в разных условиях эксплуатации, поэтому замена компонентов производится при обнаружении посторонних шумов, изломов или трещин ремня, его загрязнения или повреждения, неисправностей роликов и натяжителей. Контроль состояния обычно производят каждые 30 или 60 тыс. км пробега.При осмотре системы привода вспомогательных агрегатов следует обратить внимание на ослабление сил трения – провисание ремня, попадания смазки на шкивы и ремень, попадание абразива, а также на компоненты приводной системы, если, скажем, наблюдается повышенная шумность или свист ремней, часто проявляющийся после запуска двигателя в холодное время года.{{material_121117}} При замене ремня следует внимательно ознакомиться с конфигурацией системы привода. Полезным будет на всякий случай сфотографировать или, например, зарисовать схему правильного расположения ремня.Чтобы снять старый ремень, необходимо ослабить его натяжение. В современных приводных системах обычно используется автоматический натяжитель, который обеспечивает правильное натяжение ремня. Но встречаются и системы, в которых оно регулируется вручную. Также все чаще применяются системы без натяжителя, в которых используются эластичные поликлиновые ремни. Если в оригинальной комплектации установлен эластичный ремень, то его нельзя заменить обычным, и наоборот. Кроме того, установка таких ремней должна производиться с помощью специальных приспособлений.Перед монтажом нового ремня рекомендуется сравнить его с демонтированным - дабы убедиться в точности подбора и полной совместимости с другими компонентами привода. Также необходимо уделить внимание проверке состояния роликов, натяжителей и других компонентов привода. Если какие-то из них неисправны, это может повлиять на работу всей системы. Например, если изношены или не работают должным образом подшипники генератора, компрессора кондиционера или обводных роликов, это может привести к ускоренному износу и быстрому выходу нового ремня из строя. Во время монтажа нового ремня необходимо обеспечить его правильную установку и натяжение. При этом очень важно не допускать использование неподходящего инструмента, чтобы не повредить шкивы агрегатов приводной системы. Деформация или перекос шкивов приведут к быстрому износу ремня, повышенным вибрациям и появлению посторонних шумов.
2018-03-29
Автор: По информации Bosch
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