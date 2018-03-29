Что надо знать о ремне привода вспомогательных агрегатов
От клинового/поликлинового ремня могут приводиться насос ГУР, компрессор кондиционера, генератор, водяная помпа или вентилятор системы охлаждения двигателя. В зависимости от модели применения, подобного рода устройства адаптированы для работы в сетях 12 или 24 вольт. Это дает возможность расширить рынок и охват продукции не только для легковых, но и грузовых авто и спецтехники.
РПВА обычно не имеет фиксированного срока службы - регламентом определен лишь интервал для периодической его проверки. Ведь система привода вспомогательных агрегатов может находиться в разных условиях эксплуатации, поэтому замена компонентов производится при обнаружении посторонних шумов, изломов или трещин ремня, его загрязнения или повреждения, неисправностей роликов и натяжителей. Контроль состояния обычно производят каждые 30 или 60 тыс. км пробега.
При осмотре системы привода вспомогательных агрегатов следует обратить внимание на ослабление сил трения – провисание ремня, попадания смазки на шкивы и ремень, попадание абразива, а также на компоненты приводной системы, если, скажем, наблюдается повышенная шумность или свист ремней, часто проявляющийся после запуска двигателя в холодное время года.
Чтобы снять старый ремень, необходимо ослабить его натяжение. В современных приводных системах обычно используется автоматический натяжитель, который обеспечивает правильное натяжение ремня. Но встречаются и системы, в которых оно регулируется вручную. Также все чаще применяются системы без натяжителя, в которых используются эластичные поликлиновые ремни. Если в оригинальной комплектации установлен эластичный ремень, то его нельзя заменить обычным, и наоборот. Кроме того, установка таких ремней должна производиться с помощью специальных приспособлений.
Перед монтажом нового ремня рекомендуется сравнить его с демонтированным - дабы убедиться в точности подбора и полной совместимости с другими компонентами привода. Также необходимо уделить внимание проверке состояния роликов, натяжителей и других компонентов привода. Если какие-то из них неисправны, это может повлиять на работу всей системы. Например, если изношены или не работают должным образом подшипники генератора, компрессора кондиционера или обводных роликов, это может привести к ускоренному износу и быстрому выходу нового ремня из строя.
Во время монтажа нового ремня необходимо обеспечить его правильную установку и натяжение. При этом очень важно не допускать использование неподходящего инструмента, чтобы не повредить шкивы агрегатов приводной системы. Деформация или перекос шкивов приведут к быстрому износу ремня, повышенным вибрациям и появлению посторонних шумов.
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