Что находится внутри катализатора
Строго говоря, штука эта называется каталитический конвертер. А катализатором химики называют вещество, которое ускоряет ход химической реакции, но само в ней не участвует. Внутри конвертера находится «сетка» или «решётка», сделанная из сплава, содержащего платину. Через эту решётку и проходят выхлопные газы.
Возможно, вы помните из курса химии, что при горении органических веществ образуются вода (H2O) и углекислый газ (CO2). Но на практике, как обычно, всё сложнее. Настоящий процесс горения – не идеальный. И помимо воды и углекислого газа в двигателе вырабатываются и другие вещества. В первую очередь – азот. Он совершенно безобиден. Более того: именно азота больше всего в земной атмосфере. А вот другие продукты горения в атмосферу лучше не выпускать. В выхлопных газах содержатся оксиды азота и углеводороды – основные компонентов смогов – и опасный угарный газ.
Платина в данном случае и является катализатором. Она действует на все эти вредные примеси так, что в её присутствии они «догорают», химическая реакция доводится до своего завершения. При этом, CO превращается в CO2, углеводороды – в углекислый газ и воду, а оксид азота – в азот и кислород.
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