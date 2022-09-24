Что нужно сделать в первую очередь после покупки автомобиля с пробегом

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Редакция сайта Тарантас Ньюс составила список первоочередных процедур, которые надо провести сразу же после покупки подержанного автомобиля. Независимо от пробега и уверений предыдущего владельца в недавно пройденном ТО, лучше заменить технические жидкости: масло в двигателе и коробке передач, охлаждающую и тормозную жидкость. В полноприводных автомобилях требуется обслужить редуктор. Одновременно придется поменять воздушный, салонный и топливный фильтр; проверить работоспособность свечей зажигания и аккумулятора.

Затем надо проверить состояние тормозной системы: колодок и дисков. Важно помнить, что при замене дисков меняются и колодки независимо от степени их износа. Также может потребоваться замена ремня или цепи ГРМ. Лучше доверить процедуру сертифицированному сервису и одновременно заменить натяжные ролики.

Фото: unsplash.com

Степень износа покрышек проверяем при помощи линейки. Но в любом случае, поменять шины придется, если комплект был произведен более 5 лет назад. Со временем резина теряет свои свойства: на ней появляются микротрещины, лезет корд, покрышка начинает расслаиваться. Наконец, надо проверить состояние и срок годности огнетушителя и аптечки, убедиться в наличии знака аварийной остановки, буксировочного троса, компрессора для подкачки колес, домкрата и запасного колеса.

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