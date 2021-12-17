Что нужно заливать в автомобиль помимо бензина: семь жизненно важных жидкостей
Омывайка для ветрового стекла
Современные жидкости для наполнения бачка омывателя отлично справляются не только с грязью осенних и весенних дорог, но и могут содержать компоненты, которые борются с наледью. Это одна из самых важных жидкостей, потому что от чистоты ветрового стекла зависит ваша безопасность.
Моторное масло
Оно отвечает за здоровье двигателя, поэтому регулярно проверяйте уровень масла. Если уровень масла регулярно падает, стоит обратиться в автосервис, проверить где протечка и устранить.
Антифриз
Охлаждающая жидкость (она же антифриз) необходима двигателю в любое время года, а не только летом, как думают некоторые начинающие водители. Антифриз поддерживает температуру двигателя на допустимой отметке и зимой и летом, он бывает разного класса, отличается по составу и сроку годности. Так, например, в машинах, выпущенных до 1996 года, используется антифриз G11 или LLC, его необходимо менять раз в два года. В любом случае, необходимо раз в месяц заглядывать под капот и следить, чтобы уровень жидкости доставал до средней отметки бака. Если уровень снизился – долейте.
Тормозная жидкость
От поддержания ее уровня в норме зависит ваша безопасность. Если в тормозном цилиндре окажется низкий уровень тормозной жидкости, то вас ждет неприятный сюрприз – педаль тормоза при нажатии будет ощущаться совсем иначе. Важно помнить, что тормозные жидкости делятся на несколько классов, от DOT-1 до DOT-5, при этом DOT-1 и DOT-2 сейчас почти не используются. Обязательно изучите рекомендации производителя вашей машины, прежде чем покупать тормозную жидкость.
Жидкость для гидроусилителя руля
Ваша машина почти наверняка оснащена гидроусилителем руля, а значит вам понадобится и эта жидкость.
Масло для коробки передач
Чтобы коробка передач работала плавно и гладко, ей необходима смазка. Многие владельцы спорят, нужно ли менять эту жидкость или нет, т.к. производители современных машин часто утверждают, что не нужно лезть в трансмиссию. Но опыт других владельцев говорит, что спустя некоторое количество пройденных километров коробка начинает работать с рывками, а промывка выявляет большое количество скопившейся грязи. Но, прежде чем доливать трансмиссионную жидкость, обязательно прочтите инструкцию, там будет указана конкретная марка, которую рекомендует производитель.
Жидкость для выхлопной системы
Если вы обладатель машины с дизельным двигателем, то ко всем выше названным может добавиться еще и жидкость для очистки выхлопных газов (сокращенно DEF). По сути это концентрированный водный раствор мочевины, который распыляясь в выхлопной системе расщепляет вредные оксиды азота на азот и воду. Многие дизельные машины начинают сообщать об аварийном режиме работы, если у них кончается DEF, так что неплохо всегда иметь немного под рукой.
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