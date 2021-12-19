Что нужно знать о масле для автоматической коробки передач
Цвет ATF зависит только от красителя и нужен для ее идентификации. Есть светло-желтые масла, а есть красных оттенков. Интересно, что через определенный отрезок времени работы любое масло приобретает коричневатый цвет.
В отличие от двигателя, в АКПП можно смешивать «минералку» с «синтетикой», и никаких пагубных последствий для работы коробки не будет.
Масло для автоматической коробки передач решает несколько задач. Прежде всего, оно призвано смазывать детали и механизмы, передавая энергию двигателя в трансмиссию. По своим свойствам масло должно обладать высокой вязкостью, быть стойким к окислительным процессам, иметь низкий показатель пенообразования и выводить тепло из трансмиссионной системы.
АКПП – узел архиважный, посему следует покупать только качественное масло. Можно даже сказать, что здесь требования куда как выше, чем к моторному маслу. К тому же, интервал замены заметно реже (порядка 60–70 тыс. км). Менять жидкость в АКПП нужно, причем в обязательном порядке. От этого напрямую зависит правильная работа агрегата. Если купить и залить не ту смазку, она банально «убьет» автоматическую трансмиссию.
Покупать жидкость лучше у официального дилера. Возможно, это будет дороже, чем на рынке, зато есть хоть какая-то гарантия, что масло не поддельное. Как альтернативный вариант, можно обратиться в крупные проверенные автомагазины. Не исключено, что тамошние продавцы покажут вам надлежащие сертификаты.
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