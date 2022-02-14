Что нужно знать о тонировке стекол в 2022 году
Запрет и высокие штрафы
По закону светопропускаемость ветрового стекла и передних стекол должна составлять минимум 70%. Иначе говоря, ни о каком полном запрете тонировки речь не идет, просто впереди допускается использование очень легкой тонировки, а вот задние боковые стекла могут иметь пропускающую способность и менее 70%, или вообще нулевую, запрещено использование только зеркальной пленки. Главное, чтобы у вас были исправные боковые зеркала заднего вида.
А вот информация о штрафах до 5000 рублей, лишении прав и даже административном аресте за глухую тонировку не соответствуют действительности. Согласно 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ штраф по-прежнему составляет 500 рублей. И не за любую тонировку, а только не соответствующую требованиям техрегламента о безопасности ТС.
Как выписывают штраф
Во-первых, штраф могут выписать только за управление ТС с тонировкой, не соответствующей требованиям закона. Во-вторых, если у вас есть тонировка, то чтобы оштрафовать вас, инспектор должен произвести замер светопропускаемости. Если он ниже 70%, то штраф будет обоснованным. Но речь только о штрафе в 500 рублей, а не о лишении прав.
Обсуждение нового штрафа
Во-первых, предлагавшееся снятие запрета на тонировку было отклонено уже давно, так что любая информация об отмене штрафа является неправдой. Во-вторых, штраф в размере 3000 рублей за повторную остановку с тонировкой, не отвечающей требованиям техрегламента, в течение года после выписки первого штрафа, действительно обсуждается. Но пока никаких поправок в действующий КоАП не вносилось и нет точных сроков появления этих поправок, как и уверенности в том, что они будут.
Как штрафуют
Штраф един для всех и в любое время суток. То есть нет никаких дополнительных штрафов за тонировку в темное время суток. Инспектор также не может требовать удалить пленку на месте, разве что это будет ваша инициатива.
Поскольку штраф выписывается по причине нарушения закона, то инспектор обязан задержать вас и отправиться с вами на проведение экспертизы – замер светопропускаемости пленки. Если она равна 70% – штраф не выписывается.
Если экспертиза не была приведена, вы в праве опротестовать штраф, но только если точно знаете, что ваша тонировка обеспечивает более 70% пропускания света. По этой же причине не следует опасаться штрафов за тонировку с дорожных камер, они на данный момент не в состоянии определять светопропускаемость стекол.
Когда возможен арест
Если проверка показала, что ваша тонировка не соответствует установленным требованиям, вы получите предписание удалить тонировочную пленку. Срок на исполнение обычно составляет 10 дней. Если по истечении этого срока вас вновь остановят из-за тонировки, то инспектор вправе применить к вам статью 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции…». По этой статье вам грозит не только штраф от 2000 до 4000 рублей, но и арест до 15 суток. При этом признание вины и снятие тонировки будет рассматриваться судом как смягчающее обстоятельство.
Стоит отметить, что Верховный суд несколько лет назад признал применение этой статьи к водителям затонированных машин законной.
Могут ли вас признать виновником ДТП только из-за тонировки?
Наличие любой тонировки не позволит признать вас виновником ДТП, если это не так. Максимум, что вам грозит – постановление о нарушении ПДД РФ 10.1, в котором говорится что вести ТС водитель должен так, чтобы иметь видимость по направлению движения и постоянный контроль над ТС.
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