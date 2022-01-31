Что нужно знать о замене прав в 2022 году
Штраф
Обычно, мы не часто смотрим на свои права, поэтому легко забыть, когда именно их нужно заменить. Стоит внимательнее относиться к этому вопросу, потому что если вы просрочите с заменой водительского удостоверения, то рискуете заплатить штраф. По статье 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством» сумма штрафа составит от 5000 до 15 000 рублей. Не забывайте, что документ с истекшим сроком действия равнозначен отсутствию такового. После даты, указанной в правах, у вас есть месяц на их замену, затем последует штраф, если вас остановит сотрудник ДПС.
Где и как поменять
Замена водительского удостоверения производится в ГИБДД или в МФЦ. Все что нужно, это пройти медкомиссию и полученную справку вместе с заявлением, паспортом и квитанцией об уплате госпошлины предоставить в отделение ГИБДД или МФЦ. Также необходимо будет сдать старое ВУ. Обратите внимание, что через Госуслуги вы можете записаться в любую организацию и избежать очередей. При этом сроки замены ВУ в ГИБДД составляют несколько часов, тогда как в МФЦ на это уходит до недели. Конечно, в этом случае вы отдаете старое ВУ только при получении нового, но поскольку аннулировать старый документ могут в любой момент, то попадаться ДПС в эту неделю не стоит.
Имейте ввиду, что срок действия медицинской справки 12 месяцев с момента получения, а значит вы вполне можете пройти комиссию заранее, не дожидаясь, когда наступит дата, указанная в ВУ.
Что нужно сделать после замены прав
Если у вас есть машина, то после замены прав необходимо обратиться в вашу страховую компанию и внести данные нового документа в полис. Новая информация также вносится во все базы данных, в том числе должна быть передана в Российский союз автомобильных страховщиков. Если этого не сделать, вы рискуете столкнуться с обнулением КБМ (коэффициента бонус-малус) из-за несоответствия предоставленных данных.
При наличие электронного полиса ОСАГО можно внести все изменения через личный кабинет в страховой компании.
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