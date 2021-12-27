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27 декабря 2021, 20:00

Что нужно знать об оленях Санты

Знаете ли вы, как зовут оленей зимнего волшебника Санта-Клауса? И почему они получили именно такие имена? Сейчас мы с удовольствием расскажем вам о каждом из них.
Santa

Дэшер (Dasher, в переводе на русский язык это имя означает «Стремительный»). Это действительно очень быстрый олень, который любит бегать и соревноваться. Он – активный и деятельный. Постоянно рвётся вперёд, что, в общем-то, не всегда хорошо. Считает, что трудолюбивые дети заслуживают больше подарков. Занимается различными хозяйственными хлопотами и отвечает за мойку саней.

 

Дэнсер (Dancer, на русском языке – «Танцор»). Уже из имени ясно, что этот олень увлекается танцами. Вполне вероятно, он мог бы сделать серьёзную танцевальную карьеру, но предпочёл стать членом упряжки Санта-Клауса. Иногда устраивает выступления для эльфов.

 

Прэнсер (Prancer, «Скакун»). Прэнсер – очень весёлый. Он обожает развлекаться. Среди любимых развлечений – игра в прятки. В свободное время именно Прэнсер чаще всего организовывает досуг других оленей и придумывает, чем бы им таким интересным заняться.

 

Виксен (Vixen, по-русски часто называют «Резвая», но вообще-то это имя означает «Сварливая»). Да, это – девушка, олениха. Помешана на чистоте. Тщательно следит за внешним видом, причём, не только за своим. Часто придирается по этому поводу к остальным. Если какой-то олень покажется Виксен недостаточно чистым, она не успокоится, пока не почистит его щёткой, что никому не нравится. Впрочем, не стоит думать, что характер у этой дамочки совсем плохой. На самом деле Виксен – очень романтичная натура. А ещё олениха влюблена в Кьюпида (о нём – ниже), и любовь эта – взаимна (Санта против служебных романов ничего не имеет).

 

Комет (Comet, «Комета»). Очень молодой олень, стремящийся к новым знаниям и умениям. Он уважает детей, которые старательны в учёбе.  Мечтает со временем начать учить чему-то других. Был назван так, потому что появился на свет в то время, когда мимо Земли пролетала комета.

 

Кьюпид (Cupid, «Купидон»). Родился в День Святого Валентина. Парень Виксен. Дата рождения, видимо, сыграла свою роль: этот олень помогает другим наладить личную жизнь. Занимается издательством газеты с объявлениями о знакомствах. Да, на Северном полюсе тоже есть Интернет, но ведь настоящая газета – гораздо романтичнее!

 

Доннер (Donner, «Гром», но слово это не английское, а немецкое). Является инструктором по оленьей подготовке. Любит спорт. На Доннера возложены очень серьёзные и важные обязанности. Он должен поддерживать всех членов упряжки в хорошей физической форме. В ноябре под его руководством проводятся сборы резервистов – эти олени должны немедленно заменить кого-то из основного состава, если такая необходимость вдруг возникнет. По слухам в начале 60-х годов прошлого века Комет и Кьюпид из-за ухудшения своей формы были временно заменены на резервных оленей, которых звали Ральф и Родни, причём замены этой никто не заметил.

 

Блитцен (Blitzen, «Молния», также по-немецки). Фанат американского футбола. Играет за команду Санта-Клауса. Во время игры часто пачкается, что раздражает чистоплотную Виксен. Хорошо подготовлен к экстремальным погодным условиям, поэтому становится основной тяговой силой, когда упряжка попадает в снежную бурю.

 

Рудольф (Rudolph). Он отличается от остальных красным светящимся носом. Когда-то давно другие олени смеялись над этой странной особенностью и дразнили Рудольфа. В то время в упряжке Санты было всего восемь оленей. Но однажды, когда была пора развозить подарки, опустился очень густой туман. Санта-Клаус обратил внимание на Рудольфа и, недолго думая, предложил стать во главе экипажа и освещать путь. Разумеется, олень с радостью согласился. Рудольф быстро сделался самым знаменитым из всех своих коллег.

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Что нужно знать об оленях Санты
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