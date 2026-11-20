20 ноября 2026, 17:24
Почему владельцы Vesta хвалят подвеску, но ругают салон: разбор от А до Я
Почему владельцы Vesta хвалят подвеску, но ругают салон: разбор от А до Я
Высокий клиренс и энергоемкая подвеска помогают Lada Vesta на неровных дорогах, а просторный салон остается одним из ее аргументов. Но отделка и оснащение вызывают вопросы: разбираем характеристики семейства и отмеченные владельцами минусы.
Lada Vesta задумывалась как автомобиль для сложных дорожных условий. Обычная версия имеет дорожный просвет 178 мм, а перекрестные модификации SW Cross и Cross получили клиренс до 203 мм. Однако 17-дюймовые колеса этих версий острее передают неровности в салон и делают ход жестче. Подвеска с L-образными рычагами обеспечивает хорошую управляемость в В-классе, а шасси отличается энергоемкостью и плавностью хода. При этом некоторые водители считают настройки руля слишком тонкими.
Семейство стартовало в 2015 году с седана, который АвтоВАЗ выпускал на Ижевском заводе. Изначально предлагались бензиновые двигатели 1,6 и 1,8 л. Мотор 1,6 л выдавал 106 л. с. и работал с французской пятиступенчатой механикой JH3, позже ее сменила коробка ВАЗ 21807. Для двигателя 1,8 л мощностью 122 л. с. приобрели французскую механическую коробку JR5. Позже обе версии получили роботизированную коробку ВАЗ 2182 (АМТ).
В 2017 году дилеры начали принимать заказы на универсалы SW и SW Cross с увеличенным клиренсом и пластиковым обвесом. В 2019 году появилась Vesta Sport со 145-сильным мотором, а семейство доработали: добавили оснащение и заменили АМТ на Jatco, которая работает с двигателем Renault H4Mk.
В актуальной дилерской таблице для седана указаны двигатель 1,6 л (106 л. с.) с пятиступенчатой механикой, мотор 1,8 л (122 л. с.) с шестиступенчатой механикой и версия с автоматической коробкой. Еще одна модификация получила двигатель 1,8 л мощностью 132 л. с. Крутящий момент для 1,6-литрового агрегата составляет 148 Н·м, для 1,8-литровых — от 170 до 175 Н·м.
Максимальная скорость варьируется от 165 до 192 км/ч, разгон до 100 км/ч занимает от 10,0 до 13,7 секунды. Средний расход топлива первого поколения — 7,1 л в смешанном цикле (9,4 л в городе, 5,8 л на трассе). Гарантия — три года или 100 000 км. Стоимость на странице дилера для седана цена начинается от 1 478 000 рублей. Биотопливная версия Vesta CNG с метаном и бензином имеет запас хода около 320 км на метане и суммарно 1000 км на двух видах топлива.
Салон соответствует классу В+. Колесная база — 2635 мм, ширина — 1764 мм, длина — 4410 мм, высота — 1497 мм. Сзади предусмотрены подлокотник с подстаканниками, светильник, стеклоподъемники, USB-разъемы и розетка на 12 В. Обогрев задних сидений входит в перечень комплектации. Багажник вмещает 480 л, но крючков и сеток в нем нет. Среди оснащения — регулировка руля по вылету, охлаждающий бардачок, помощь при старте на подъеме, система ЭРА-ГЛОНАСС и камера заднего вида.
Владельцы выбирают Vesta за соотношение цены и качества. Среди плюсов — вместительный салон, складывающиеся задние сиденья, возможность обслуживания у официальных дилеров. К оцинковке внешних панелей и крыши, антикоррозионной обработке и лакокрасочному покрытию претензий нет. Однако пластиковые и хромированные детали могут терять краску, в салоне критикуют жесткий пластик и эргономику: блок стеклоподъемников выполнен грубо, клавиша климат-контроля закреплена слабо.
Топовая версия также не лишена недостатков, она не имеет светодиодной оптики, цифровой приборной панели, передних датчиков парковки, бесключевого доступа и запуска двигателя. Среди доработок ходовой части — задние дисковые тормоза, верхние опоры задних амортизаторов, новые прокладки передних пружин и полиуретановые втулки стабилизатора. Инженерам удалось устранить посторонние звуки в подвеске.
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