26 ноября 2026, 16:02
Что обнаружил магнит на масляном фильтре после 10 тысяч километров
Что обнаружил магнит на масляном фильтре после 10 тысяч километров
Автомобиль имел пробег около 120 тысяч километров. После еще 10 тысяч километров фильтр вскрыли. Под магнитом внутри корпуса собралась заметная металлическая пыль. Один фильтр не даёт возможность точно оценить износ двигателя.
На машине с пробегом около 120 тысяч километров к стальному корпусу нового фильтра приложили сильный магнит. Так проверяли, останется ли металлическая пыль на стенке за время эксплуатации. Опыт описал портал njcar.ru.
Мельчайшие частицы металла появляются в масле и при исправной работе двигателя. Они отделяются от трущихся поверхностей по мере износа, а поток масла переносит их к фильтру. Масляный фильтр задерживает взвешенные загрязнения, включая сажу и металлические продукты износа. Часть оседает в складках бумажного элемента. Насколько мелкие частицы он задержит, зависит от плотности бумаги: через материал с крупными порами тонкая пыль проходит легче. Полно-поточный фильтр рассчитан на пропуск большого объема масла, поэтому для более тонкой очистки при меньшем расходе применяют отдельную байпасную фильтрацию. Она способна задерживать частицы размером около 1 мкм и менее.
Фильтр очищает масло, проходящее через бумагу. При росте оборотов через него идет больше масла, и перепад давления на элементе может открыть перепускной клапан. Клапан открывается и в том случае, если загрязненный элемент или высокая вязкость холодного масла создают чрезмерное сопротивление. Часть потока тогда направляется к двигателю в обход бумаги, вместе с оставшимися примесями. Так мотор продолжает получать смазку при пиковых нагрузках, хотя масло, прошедшее в обход фильтрующего материала, не очищается.
Магниту достаточно находиться рядом с потоком масла. Масло омывает стенку корпуса изнутри, а снаружи магнит остается на месте. Магнитное поле притягивает ферромагнитные частицы, в первую очередь железосодержащие. Они остаются на внутренней стороне стенки. Такой способ не задерживает все продукты износа: алюминий, медь и олово не относятся к ферромагнитным загрязнениям. Магнитная фильтрация служит дополнительным методом и не заменяет бумажный фильтр.
Автомобиль проехал с магнитом около 10 тысяч километров. При замене масла фильтр сняли и вскрыли. Напротив места крепления магнита на внутренней стенке собралась хорошо заметная невооруженным глазом металлическая пыль.
По одному фильтру сложно судить о степени износа двигателя. Опыт показал: магнит задержал металлические частицы именно на участке корпуса под ним. Само наличие частиц не устанавливает их происхождение и не определяет общий объем износа. Для диагностики анализируют отработанное масло: спектрометрически определяют металлы и сравнивают их концентрации между заменами. Отдельно оценивают размер и состав частиц, затем проверяют детали двигателя.
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