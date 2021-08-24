Что ответили дальнобойщику, назвавшему «буханку» УАЗ «барахлом»?
Автор по имени Виктор Овчаренко проживает в Полтаве и сделал снимок (заглавный), видимо, находясь в командировке в Германии, с водительского кресла грузовика. Захотелось гражданину вброса – он его получил. Более сотни комментариев разделили подписчиков на два полярных лагеря – тех, кто имеет аналогичную точку зрения, и тех, кто мыслит иначе. Первых, как мы заметили, все же меньше.
«Тот еще полуфабрикат»
Alex Leonenkov: «Наверное, проходит как передвижной биотуалет».
Evgeny Evgeny: «Да какая сертификация? Немцы вот это, наверное, регистрируют как туалет на колесах».
Vitalii Bondarevskyi: «На этой «идеальной» машине я, с ростом 188 см, не мог даже сцепление выжать, колено в руль упиралось».
Владимир Никитюк: «Украденная в 1960-х годах у американцев, как и многое другое. США закончили производить, «совок» начал».
Андрей Хлад: «Я думаю, это как прицеп используют».
Родион Осляба: «Ручной дрелью тоже можно сверлить – так же и с этим чудом техники. Покупаешь такое - должен любить его ремонтировать, и гниют они как битые яблоки. Тот еще полуфабрикат».
«Машина – пушка»!
Евгений Бакалюк: «Барахло у тебя в голове, а это техника, ты и такое не способен соорудить, только писать в фб умеешь. Там ещё «Нивы» ценятся, если что».
Александр Стрельников: «Чем проще телега, тем больше ценится на Западе».
Родион Зиганшин: «Это «барахло» проедет там, где твоё кредитное ведро не проедет, и тебя ещё переживет».
Андрей Крикуненко: «Это машина – пушка».
Alexsander Vakulchyk: «Может, кому и «барахло», но проходимость и универсальность плюс неприхотливость – знатные».
Сергей Железнов: «Видел одну такую машину в Киеве, когда в марте снегопады выпали, энное количество лет назад. На мосту была пробка, все ж на «лете» + фуры. Снега по стёкла. Так вот эта самая машина правый снежный рядок с разгона почистила, уперлась в снег, чуть назад и опять почистила. А вот за ней - хваленые джипы, и не один дальше 10-15 метров по колее за ней не проехал. Я думаю, там машина в порядке, и техосмотр проходит без особых проблем».
Tsimafei Azarau: «А можно узнать, что выпускают в Украине из подобного сегмента «не барахло», ну, или такое же «барахло»? Сами не производите, но обсуждать других горазды».
Edouard Odoian: «Я одно не понимаю: пока не появились иномарки, вы же водили эти автомобили в свое время. Хорошие были автомобили, а теперь пишите «барахло», «ведро», «таз» и т.п. Предатели те, кто ездил на бывших советских автомобилях, а теперь их называют «барахлом».
Igor Simachenko: «Отличная машина, круче «Фольксваген Транспортёра».
А каково, уважаемые читатели, ваше мнение на сей счет?
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий