Что ожидать от цен на автомобили в России?
Если учитывать текущую экономическую ситуацию, то в 2023 году российский автомобильный рынок не сможет достигнуть объемов 2021 года, когда было реализовано 1,7 млн новых автомобилей. Таким образом, цены продолжат расти, заявили по нашему запросу в ГК «Автодом».
В 2022 году по причине дефицита машин объем отечественного рынка сократится до 600 тыс. ед. – таковы прогнозы от автоэкспертов. По сравнению с прошлым годом, средняя стоимость автомобиля увеличилась примерно на 19%.
«Параллельный импорт позволил наладить поставки маржинальных моделей «премиум»-сегмента, - отметили в компании. - Новая логистика также ведет к повышению цен. Пока что параллельный импорт не обеспечивает отечественный рынок новыми автомобилями в достаточном количестве».
Желаемое всеми потребителями снижение цен на новые автомобили, по мнению специалистов ГК «Автодом», может произойти при условии, если в процесс подключится государство. Это – по «премиуму». Тогда автомобили, позиционирующиеся в данном сегменте, смогут упасть в цене до 30%. Падение стоимости автомобилей в массовом секторе ожидается менее объемное - около 20%.
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Журналисты издания «Ведомости» сравнили, сколько стоят автомобили Lada в России и в Казахстане. Причем речь шла даже не о конечных ценах у дилеров, а о официальных рекомендованных производителем розничных ценах.Читать далее
-
29.11.2022, 09:00
Рынок ждет кроссовер «Москвич 3»: цены на конкурентов с начала года выросли на 27%
В ближайшее время мы станем свидетелями противостояния китайских компакт-кроссоверов с новым продуктом возрожденного МАЗ «Москвич». Официальных цен на «Москвич 3» пока нет, но эксперты называют цифры 1,8-2,15 млн руб. Насколько они конкурентные, учитывая, что представители класса SUV B+ подорожали с начала года на 26,9%? Читать далее
-
21.11.2022, 07:39
Когда в России снизятся цены на автомобили: мнение эксперта
Колебания курса рубля, приостановка производства и резкое сокращение импорта автомобилей привело к существенному росту цен. Вернуться к прежнему уровню они могут только при одном условии.Читать далее
-
18.11.2022, 13:41
Новые автомобили Lada будут доступны в онлайн-магазине. Рассказываем, как он работает
Онлайн-витрина новых автомобилей, имеющихся в наличии у официальных дилеров в России, запущена отечественной маркой Lada. Теперь пройти путь от выбора автомобиля до финальной сделки может быть пройден дистанционно. Читать далее
-
18.11.2022, 10:08
В некоторых регионах России техосмотр подорожает в два раза: почему?
Согласно приказу Федеральной антимонопольной службы (ФАС), техосмотр в регионах подорожает с 2023 года. Новые минимальные тарифы для разных транспортных средств уже утверждены. В ряде регионов цены вырастут в два раза и вот почему.Читать далее
-
17.11.2022, 18:23
Дилеры смогут управлять бизнес-процессами в формате «одного окна»
Объединенный сервис для автодилеров создан командами Авито Авто, «Макспостер» и Haraba. Он позволит управлять ключевыми процессами дилерского центра в формате «одного окна». Читать далее
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