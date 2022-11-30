Что ожидать от цен на автомобили в России?

Если учитывать текущую экономическую ситуацию, то в 2023 году российский автомобильный рынок не сможет достигнуть объемов 2021 года, когда было реализовано 1,7 млн новых автомобилей. Таким образом, цены продолжат расти, заявили по нашему запросу в ГК «Автодом».

В 2022 году по причине дефицита машин объем отечественного рынка сократится до 600 тыс. ед. – таковы прогнозы от автоэкспертов. По сравнению с прошлым годом, средняя стоимость автомобиля увеличилась примерно на 19%.

«Параллельный импорт позволил наладить поставки маржинальных моделей «премиум»-сегмента, - отметили в компании. - Новая логистика также ведет к повышению цен. Пока что параллельный импорт не обеспечивает отечественный рынок новыми автомобилями в достаточном количестве».

Желаемое всеми потребителями снижение цен на новые автомобили, по мнению специалистов ГК «Автодом», может произойти при условии, если в процесс подключится государство. Это – по «премиуму». Тогда автомобили, позиционирующиеся в данном сегменте, смогут упасть в цене до 30%. Падение стоимости автомобилей в массовом секторе ожидается менее объемное - около 20%.

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