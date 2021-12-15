Что означает логотип BMW
Когда-то давно – в 1913-м году – в Мюнхене появились две новые компании, основанные промышленниками Раппом и Отто. Через три года, чтобы выдержать конкуренцию, им пришлось объединиться в одну. Но знаменитого логотипа тогда ещё не существовало. Он был придуман для объединённой фирмы чуть позже: в 1917-м.
Дизайн нового лого был тесно связан с выпускаемой продукцией. Дело в том, что первоначально обе фирмы занимались производством не автомобилей, а авиационных двигателей. И логотип BMW на самом деле обозначает пропеллер самолёта, крутящийся где-то в голубом небе. Новая компания стала называться «Bayerische Flugzeugwerke» – «Баварские авиационные заводы».
После поражения в Первой Мировой Войне Германии выпускать свои самолёты запретили. Компания начала производство других моторов, а слово «Flugzeugwerke» поменяли на «Motorischeweke» – «Моторные заводы». Впоследствии выпускали не только двигатели, но и разные другие комплектующие для транспорта. В 1923-м компания приступила к производству мотоциклов, которые сразу же стали популярными. Ну, а в 1929-м, наконец, появились и автомобили. А вот название и логотип остались прежними.
Есть, правда, мнение, что такая версия происхождения логотипа – лишь легенда, и на самом деле никаких пропеллеров при создании лого изначально не подразумевали. Использовали лишь цвета Баварии – синий и белый. Но совершенно точно известно, что в том же 1929-м BMW использовала рекламу, в которой логотипы на рисунках были вписаны во вращающиеся пропеллеры самолётов.
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