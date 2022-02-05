Что означают красные отметки на спидометре?
Подсказка о переключении передач
Как справедливо отмечают некоторые водители – подсказки по переключению скоростей было бы логичнее расставить на тахометре. Однако, есть версия, что поскольку на первых моделях «Жигулей» не было тахометров (он появился только на ВАЗ 2103), такой ориентир был необходим.
Почему отметки сохранились и на более поздних моделях отечественного автопрома не совсем понятно, но эта версия выглядит логичной.
Напоминание о скоростных лимитах
Интересное исследование провел участник форума team-bhp, не найдя ответа на свой вопрос в инструкции к автомобилю. Так вот, красными отметками выделены на спидометре цифры 30 и 50 на всех моделях машин VW Group (в нее входят Volkswagen, Skoda, Seat, Cupra, Audi, Lamborghini, Bentley, Ducati, Porsche), а у моделей Audi есть отметка еще и на 130. Есть эти отметки только на машинах для Европейского рынка, а вот в США спидометры другие, т.к. рассчитаны на мили. Ну а если модель создается исключительно для азиатского рынка, например, для Индии, то спидометр тоже будет без красных отметок.
В данном случае речь действительно о скоростных лимитах – 30 км/ч скорость движения в жилых районах городов, в остальной части городов действует ограничение скорости 50 км/ч. Что касается 130 км/ч, то это рекомендованная скорость движения на немецких автобанах.
Таким образом, справедливы обе версии об отметках на спидометре, просто каждая применима к машинам конкретного производителя и не нужно их путать.
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