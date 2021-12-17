Что означают надписи на шинах
На покрышке обозначена её ширина – в миллиметрах – и высота профиля – в процентах от ширины, а также посадочный диаметр в дюймах. Именно диаметр, а не радиус! Путаница, вероятно, происходит из-за того, что перед значением диаметра стоит буква «R». На самом деле она обозначает, что шина имеет радиальную конструкцию. Сейчас практически все шины делаются именно радиальными. Выглядит всё это примерно так: 185/65 R 15. В данном случае ширина покрышки – 18,5 сантиметров, а профиль, т.е. высота боковины – 65% от ширины. Диаметр покрышки равен 15 дюймам. Посадочный, то есть, «внутренний».
Далее идет индексы нагрузки и скорости. Двузначное число и одна буква. Первое обозначает предельную грузоподъёмность одной шины, второе – максимально допустимую для покрышки скорость. Грубо говоря, это те значения, при которых шина гарантированно не развалится. Расшифровываются обозначения следующим образом.
Индексы нагрузки:
Ин. Нагрузка, кг.
66 300
67 307
68 315
69 325
70 335
71 345
72 355
73 365
74 375
75 387
76 400
77 412
78 425
79 437
80 450
81 462
82 475
83 487
84 500
85 515
86 530
87 545
88 560
89 580
90 600
91 615
92 630
93 650
94 670
95 690
96 710
97 730
98 750
99 775
100 800
101 825
102 850
103 875
104 900
105 925
106 950
107 975
108 1000
109 1030
110 1060
Индексы скорости:
Ин. Скорость, км/ч
100 км/ч J
110 км/ч K
120 км/ч L
130 км/ч M
140 км/ч N
150 км/ч P
160 км/ч Q
170 км/ч R
180 км/ч S
190 км/ч T
200 км/ч U
210 км/ч H
240 км/ч V
270 км/ч W
300 км/ч Y
>240 км/ч Z или ZR
На шине обозначается и её назначение. Летние покрышки маркируются значком в виде солнышка или простой и понятной надписью: Summer. Зимние, соответственно, снежинкой или словом Winter. Популярная в СССР «всесезонка» – надписью M+S, что означает «грязь и снег», впрочем, на самом деле такие шины во все сезоны едут одинаково плохо, и использовать их явно не стоит ни летом, ни, тем более, зимой.
Внедорожная резина обозначается аббревиатурой M/T (Mud Terrain) или A/T (All Terrain). Первая предназначена для езды, в основном, по бездорожью. Вторая – более компромиссное решение, рассчитанное частично на средненький офф-роад, частично – на асфальт. Есть и «нормальные» асфальтовые покрышки, предназначенные в первую очередь для асфальта, но для использования на кроссоверах и внедорожниках. Они ставятся не на экстремальные джипы, а на «обычные» паркетники и внедорожники и обозначаются надписью SUV или 4х4. По сути, это самые обычные легковые шины, только несколько более прочные.
Отметим, что ни в коем случае не стоит экспериментировать с неподходящими шинами. Установка неправильных по размеру или по нагрузке колёс может привести к непредсказуемым последствиям, в том числе, к резкому ухудшению управляемости и устойчивости автомобиля.
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