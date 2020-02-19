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19 февраля 2020, 13:56

Что подарить автолюбителю на 23 февраля?

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До Дня защитника Отечества осталось совсем немного времени. Эксперты составили список полезных подарков для автомобилистов. Он поможет сориентироваться женщинам, которые еще не успели купить носки и пену для бритья.
Что подарить автолюбителю на 23 февраля

Фото: kolesa.ru

Что подарить автолюбителю на 23 февраля

Фото: restup.ru

Что подарить автолюбителю на 23 февраля

Фото взято из открытых источников

Что подарить автолюбителю на 23 февраля

Фото взято из открытых источников

Что подарить автолюбителю на 23 февраля

Фото взято из открытых источников

Что подарить автолюбителю на 23 февраля
Что подарить автолюбителю на 23 февраля
Что подарить автолюбителю на 23 февраля
Что подарить автолюбителю на 23 февраля
Что подарить автолюбителю на 23 февраля
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Многие считают, что 23 февраля – это праздник только для тех, кто служил. Но представительницы слабого пола обычно готовят подарки для всех своих защитников. Редакция портала speedme.ru составила свой рейтинг самых желанных подарков для автомобилистов-мужчин.

Полезным подарком для тех, кто любит путешествовать, может стать автомобильный навигатор. Водителям, которые много времени проводят за рулем, пригодится массажная накидка для сидения. Тут важно уточнить, нет ли в водительском кресле уже встроенной функции массажа. Замыкает ТОП-3 полезных мужских подарков набор инструментов.

Среди других желанных подарков были названы: портмоне для документов и автомобильный пылесос. Кружка с подогревом скрасит часы, проведенные в пробках, а противоскользящий наноковрик будет цепко удерживать все, что на него ни положат: телефон, мелочь, авторучку или зажигалку.

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Что подарить автолюбителю на 23 февраля?
{{material_122590}}Многие считают, что 23 февраля – это праздник только для тех, кто служил. Но представительницы слабого пола обычно готовят подарки для всех своих защитников. Редакция портала speedme.ru составила свой рейтинг самых желанных подарков для автомобилистов-мужчин.Полезным подарком для тех, кто любит путешествовать, может стать автомобильный навигатор. Водителям, которые много времени проводят за рулем, пригодится массажная накидка для сидения. Тут важно уточнить, нет ли в водительском кресле уже встроенной функции массажа. Замыкает ТОП-3 полезных мужских подарков набор инструментов.Среди других желанных подарков были названы: портмоне для документов и автомобильный пылесос. Кружка с подогревом скрасит часы, проведенные в пробках, а противоскользящий наноковрик будет цепко удерживать все, что на него ни положат: телефон, мелочь, авторучку или зажигалку.
2020-02-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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