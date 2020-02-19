19 февраля 2020, 13:56
Что подарить автолюбителю на 23 февраля?
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До Дня защитника Отечества осталось совсем немного времени. Эксперты составили список полезных подарков для автомобилистов. Он поможет сориентироваться женщинам, которые еще не успели купить носки и пену для бритья.
Фото: kolesa.ru
Фото: restup.ru
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Полезным подарком для тех, кто любит путешествовать, может стать автомобильный навигатор. Водителям, которые много времени проводят за рулем, пригодится массажная накидка для сидения. Тут важно уточнить, нет ли в водительском кресле уже встроенной функции массажа. Замыкает ТОП-3 полезных мужских подарков набор инструментов.
Среди других желанных подарков были названы: портмоне для документов и автомобильный пылесос. Кружка с подогревом скрасит часы, проведенные в пробках, а противоскользящий наноковрик будет цепко удерживать все, что на него ни положат: телефон, мелочь, авторучку или зажигалку.
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