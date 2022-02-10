Что подарить автомобилю на День святого Валентина
Если водитель проводит в автомобиле большую часть дня, то полезно купить мусорное ведро. Оно представляет собой матерчатую водонепроницаемую сумку объёмом до 10 литров со сменными пакетами для мусора. В комплекте идут крепления для разных частей салона.
Большинство современных моделей оснащаются в качестве опции светодиодной атмосферной подсветкой салона. Комплект светодиодных лент или ламп подсветки можно купить отдельно и установить самостоятельно. Проще всего подключить их к разъему прикуривателя.
Еще одна полезная опция – щётки стеклоочистителей с водоотталкивающим покрытием. Они не только качественно удаляют воду и грязь с лобового стекла, но и в течение пары месяцев наносят на него специальный водоотталкивающий состав. Стоят такие щетки дороже, но ради праздника можно и побаловать свою Ласточку.
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