Что помогло Hyundai и Kia обойти по европейским продажам BMW?
По данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), в 2021 году Hyundai и Kia продали жителям Старого света в общей сложности 1 018 563 автомобиля. Высокий спрос на их экологичные машины в огромной степени помог компенсировать негативное влияние дефицита чипов на производственный процесс.
Два корейских автоконцерна обошли ребят из BMW, застолбив за собой почетное 4 место вслед за мастодонтами - Volkswagen Group, Stellantis и Renault Group. Для тех, кто пока еще не в курсе: Stellantis - совместное предприятие, созданное в результате слияния американо-итальянского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles N.V. и французского автопроизводителя PSA Groupe.
Продав в Европе более 1 млн машин, компании Hyundai и Kia занять на этом рынке долю 8,7%, что на 1,7% выше, чем годом ранее.
В 2022 году концерн Hyundai Motor в лице этих двух марок намерен реализовать на планете в общей сложности 7,47 млн автомобилей. Если план будет реализован, то это на 12% превысит показатель только что завершившегося 2021-го, когда совместными усилиями «корейцы» продали 6,67 млн новых машин.
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