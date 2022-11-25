Что предлагает «Росатом» для производства российских электромобилей

Президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова заявила о планах «Росатома» по широкому участию в производстве ключевых компонентов электротранспорта, прежде всего, для легковых «электричек», а также об открытости к партнерству с ведущими игроками отечественного автопрома. Она, в частности, отметила, что предприятия «Росатома» уже сегодня способны производить около 60% всех компонентов электромобиля, включая аккумуляторы, локализованные электродвигатели, магниты из редкоземельных сплавов (включая РЗМ-сырье), микроэлементную базу, полимерные и композитные материалы.

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Известный факт, что порядка 40% стоимости электромобиля – это именно аккумуляторная батарея. Наталья Никипелова отметила, что для снижения стоимости владения автомобилем необходима унифакиция существующих на рынке батарей и обеспечение конструкции для легкой замены АКБ. Концепция «Росатома» как раз таки и предполагает «вторую жизнь» для тяговых батарей: после эксплуатации в электротранспорте они могут использоваться в стационарных системах накопления электроэнергии, например, в сети зарядных станций, для чего также требуется унификация технических решений.

Такой подход повысит рентабельность батареи на ее жизненном цикле и позволит поставлять ее по более низкой цене автопроизводителям. Возможны и другие схемы финансирования и владения, когда, например, будет отдельно приобретаться электромобиль, а батарея может поставляться по схеме лизинга.

По убеждению Натальи Никипеловой, будущее автотранспорта – за электромобилями. «Для стимулирования развития отечественного автопрома целесообразно сфокусироваться на электротранспорте, а не на догоняющем развитии производстве машин с ДВС, - заявила эксперт. – К тому же, в электромобиле намного меньше деталей, чем в традиционном бензиновом. Если игроки рынка объединят усилия, мы можем не только сохранить российский автопром, но и придать мощный стимул для его развития, а также обеспечить технологический суверенитет страны в стратегически важной отрасли».

Фото: unsplash.com

На предприятиях «Росатома» уже в настоящее время производятся литий-ионные тяговые батареи для электротранспорта, а к 2025 году в Калининградской области будет построен завод, производственной мощности которого будет достаточно для обеспечения батареями 50 тыс. электромобилей, о чем портал 110km.ru уже информировал.

«Атомный» проект

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«Росатом» заявил о своем участии в проекте производства нового субкомпактного электромобиля «Атом». По словам исполнительного директора АО «Кама» Харальда Грюбеля, ставка будет делаться на молодое поколение, да и создают его молодые ученые, у которых «горят глаза» (а это более 300 автомобильных конструкторов, IT-разработчиков и дизайнеров). «Атом» обещает стать на 100% цифровым транспортным средством на электрической тяге.

В настоящее время, как сообщил наш источник в компании, полным ходом идет разработка машины, вот-вот начнется скрупулезный мониторинг общественного мнения, предстоит выяснить запросы покупательской аудитории, что имеет ключевое значение. Первые прототипы «Атома» должны показать в III квартале 2023 года, а в продаже «чистюля» может появиться в 2025-м.

Напомним, что весной текущего года АО «Кама» подписала с Департаментом транспорта Москвы соглашение о сотрудничестве, в рамках которого предполагается создать опытные образцы маленького городского электромобиля. Первым делом «атомные» машинки будут поставлены именно в адрес столичного дептранса.

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