Что предлагает «Росатом» для производства российских электромобилей
Президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова заявила о планах «Росатома» по широкому участию в производстве ключевых компонентов электротранспорта, прежде всего, для легковых «электричек», а также об открытости к партнерству с ведущими игроками отечественного автопрома. Она, в частности, отметила, что предприятия «Росатома» уже сегодня способны производить около 60% всех компонентов электромобиля, включая аккумуляторы, локализованные электродвигатели, магниты из редкоземельных сплавов (включая РЗМ-сырье), микроэлементную базу, полимерные и композитные материалы.
Такой подход повысит рентабельность батареи на ее жизненном цикле и позволит поставлять ее по более низкой цене автопроизводителям. Возможны и другие схемы финансирования и владения, когда, например, будет отдельно приобретаться электромобиль, а батарея может поставляться по схеме лизинга.
По убеждению Натальи Никипеловой, будущее автотранспорта – за электромобилями. «Для стимулирования развития отечественного автопрома целесообразно сфокусироваться на электротранспорте, а не на догоняющем развитии производстве машин с ДВС, - заявила эксперт. – К тому же, в электромобиле намного меньше деталей, чем в традиционном бензиновом. Если игроки рынка объединят усилия, мы можем не только сохранить российский автопром, но и придать мощный стимул для его развития, а также обеспечить технологический суверенитет страны в стратегически важной отрасли».
Фото: unsplash.com
На предприятиях «Росатома» уже в настоящее время производятся литий-ионные тяговые батареи для электротранспорта, а к 2025 году в Калининградской области будет построен завод, производственной мощности которого будет достаточно для обеспечения батареями 50 тыс. электромобилей, о чем портал 110km.ru уже информировал.
«Атомный» проект
В настоящее время, как сообщил наш источник в компании, полным ходом идет разработка машины, вот-вот начнется скрупулезный мониторинг общественного мнения, предстоит выяснить запросы покупательской аудитории, что имеет ключевое значение. Первые прототипы «Атома» должны показать в III квартале 2023 года, а в продаже «чистюля» может появиться в 2025-м.
Напомним, что весной текущего года АО «Кама» подписала с Департаментом транспорта Москвы соглашение о сотрудничестве, в рамках которого предполагается создать опытные образцы маленького городского электромобиля. Первым делом «атомные» машинки будут поставлены именно в адрес столичного дептранса.
-
29.11.2022, 18:06
«Автопром не ушел из Петербурга, а Петербург не ушел из автопрома»
Такое заявление в рамках проходящего в городе на Неве XII международного автомобильного форума AutoInvest сделал Алексей Яковлев, зам. председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт ПетербургаЧитать далее
-
29.11.2022, 17:21
Автомобильный форум AutoInvest подводит итоги турбулентного года
В Санкт-Петербурге открылся XII Международный автомобильный форум AutoInvest. Как показал первый день его работы, это отличная площадка, на которой собираются специалисты отрасли, чтобы представить и обсудить актуальные пути развития отечественной автоиндустрии. Читать далее
-
29.11.2022, 16:18
Москвичей пересадят на новые маршрутки «ГАЗели»: как они выглядят
Горьковский автозавод представил на международной выставке BW Expo в Москве новый микроавтобус малого класса «ГАЗель e-City». Мосгортранс новинкой заинтересовался и договорился о тестовой эксплуатации.Читать далее
-
29.11.2022, 14:21
Эксперт рассказал о недостатках иранских автомобилей
Накануне стало известно о соглашении, подписанном Ираном и Россией, на поставки в нашу страну крупной партии автомобилей. Автоэксперт Игорь Моржаретто назвал основные минусы этих машин.Читать далее
-
29.11.2022, 08:43
«Соллерс» назвал цены своих новых моделей
В минувшие выходные на заводе в Елабуге, где еще недавно собирали фургоны Ford Transit, стартовала сборка двух новых моделей под собственной маркой «Соллерс». Сейчас в компании назвали цены обеих новинок.Читать далее
-
29.11.2022, 08:17
Lancia возрождается: новый логотоп и язык дизайна
Сейчас модельная линейка итальянской марки Lancia представлена единственным хэтчбеком Ypsilon. Но в концерне Stellantis решили вдохнуть в Lancia новую жизнь и вернуть ей былую славу.Читать далее
-
29.11.2022, 18:06
«Автопром не ушел из Петербурга, а Петербург не ушел из автопрома»
Такое заявление в рамках проходящего в городе на Неве XII международного автомобильного форума AutoInvest сделал Алексей Яковлев, зам. председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт ПетербургаЧитать далее
-
29.11.2022, 17:21
Автомобильный форум AutoInvest подводит итоги турбулентного года
В Санкт-Петербурге открылся XII Международный автомобильный форум AutoInvest. Как показал первый день его работы, это отличная площадка, на которой собираются специалисты отрасли, чтобы представить и обсудить актуальные пути развития отечественной автоиндустрии. Читать далее
-
29.11.2022, 16:18
Москвичей пересадят на новые маршрутки «ГАЗели»: как они выглядят
Горьковский автозавод представил на международной выставке BW Expo в Москве новый микроавтобус малого класса «ГАЗель e-City». Мосгортранс новинкой заинтересовался и договорился о тестовой эксплуатации.Читать далее
-
29.11.2022, 14:21
Эксперт рассказал о недостатках иранских автомобилей
Накануне стало известно о соглашении, подписанном Ираном и Россией, на поставки в нашу страну крупной партии автомобилей. Автоэксперт Игорь Моржаретто назвал основные минусы этих машин.Читать далее
-
29.11.2022, 08:43
«Соллерс» назвал цены своих новых моделей
В минувшие выходные на заводе в Елабуге, где еще недавно собирали фургоны Ford Transit, стартовала сборка двух новых моделей под собственной маркой «Соллерс». Сейчас в компании назвали цены обеих новинок.Читать далее
-
29.11.2022, 08:17
Lancia возрождается: новый логотоп и язык дизайна
Сейчас модельная линейка итальянской марки Lancia представлена единственным хэтчбеком Ypsilon. Но в концерне Stellantis решили вдохнуть в Lancia новую жизнь и вернуть ей былую славу.Читать далее
- 4 659 000 РVolkswagen Multivan 2019 в Москве
- 6 262 920 РHyundai Palisade 2022 в Москве
- 11 554 000 РMercedes V-класс 2022 в Москве
- 1 327 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2020 в Москве
- 2 655 000 РKIA K5 2020 в Москве
- 700 000 РNissan Note 2012 в Москве
- 4 100 000 РBMW X6 2017 в Москве
- 16 050 000 РBMW X7 2022 в Москве
- 5 355 000 РVolvo XC60 2021 в Москве
- 4 090 000 РBMW X4 2018 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий