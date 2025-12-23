Автоматическая посадка самолета: как работает Garmin Autoland в критической ситуации – удивительный опыт

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

23 декабря 2025, 19:29

Что происходит, когда система Garmin Autoland берет управление при потере сознания пилота

Что происходит, когда система Garmin Autoland берет управление при потере сознания пилота

Автоматическая посадка самолета: как работает Garmin Autoland в критической ситуации – удивительный опыт

Что происходит, когда система Garmin Autoland берет управление при потере сознания пилота

Потеря управления самолетом из-за состояния пилота всегда считалась фатальной. Но современные технологии меняют правила игры. Система Garmin Autoland способна взять на себя управление и посадить самолет. Как это работает на практике? Подробности в нашем материале.

Потеря управления самолетом из-за состояния пилота всегда считалась фатальной. Но современные технологии меняют правила игры. Система Garmin Autoland способна взять на себя управление и посадить самолет. Как это работает на практике? Подробности в нашем материале.

В эволюции существует множество факторов, которые могут привести к катастрофе, но потеря работоспособности пилота всегда считалась одной из самых сложных ситуаций. Даже если самолет будет полностью исправен и оснащен современными технологиями, без человека за штурвалом результат окажется предрешенным. Однако технологии не стоят на месте, и сегодня на рынке появляются решения, позволяющие изменить ход событий даже в самых суровых обстоятельствах.

В последние дни внимание авиационного сообщества привлекла система Garmin Autoland. Она предназначена для управления самолетом в том случае, если пилот по каким-либо причинам не сможет продолжить полет. Как сообщает Autoevolution, эта технология уже доказала свою эффективность на практике и теперь становится все более востребованной среди владельцев военных и коммерческих воздушных судов.

Garmin Autoland – это не просто автопилот. В случае чрезвычайной ситуации система самостоятельно измеряет обстановку, выбирает ближайший аэродром, рассчитывает маршрут и принимает на себя все управление: от понижения высоты до шасси и торможения после посадки. При этом пассажирам достаточно нажать одну кнопку, чтобы запустить процесс автоматической посадки.

В процессе работы Autoland учитывает множество факторов: погодные условия, топографию местности, оставшееся топливо и даже возможность наблюдения за маршрутом. Система постоянно анализирует данные и корректирует траекторию, чтобы обеспечить максимально безопасную посадку. В случае необходимости она может связаться с диспетчерами и передать информацию о состоянии борта и маршруте.

Для пассажиров, оказавшихся в аварийной ситуации, это настоящее спасение. Им не нужны специальные правила или навыки управления самолетом — все действия выполняются электроникой. После приземления система автоматически отключает двигатель и сообщает о ходе завершения, чтобы минимизировать риски для людей, находящихся на борту.

Появление таких технологий меняет представление о безопасности полетов. Теперь даже в случае внезапной гибели тела пилота у пассажиров остается шанс на благополучный исход. Конечно, пока подобные системы предусмотрены исключительно на бизнес-джетах и ​​легких самолетах, но в будущем их внедрение может стать стандартом для всей отрасли.

Garmin Autoland — пример того, как современные разработки способны спасти жизнь и сделать авиацию еще более надежной. В ближайшие годы можно ожидать продолжения разработки таких решений, которые будут способствовать минимизации человеческого фактора и повышению уровня безопасности на транспорте.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Geely Okavango и Jetta VS7: сравнение семейных кроссоверов на российском рынке
Lada Azimut: почему новый кроссовер АвтоВАЗа не копия китайских моделей
Renault Clio шестого поколения: новый дизайн и гибридная технология в действии
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Йошкар-Ола Омск Ставрополь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться