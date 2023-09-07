Что происходит на таможне Владивостока после запрета на экспорт в Россию автомобилей?

Ранее мы писали Запрет на экспорт в Россию обрушил цены подержанных автомобилей в Японии С 9 августа японские власти запретили экспортировать в Россию автомобили с двигателями объемом свыше 1,9 литра ... Читать далее

За четыре недели после введения Японией запрета, с 9 августа по 6 сентября таможенники Владивостока оформили 11,8 тысячи импортных автомобилей или в три раза меньше, чем за предыдущие четыре недели – с 11 июля по 8 августа (29,9 тысячи автомобилей). В ведомстве подчеркнули, что уже за период 9 – 16 августа количество оформленных машин оказалось почти в два раза меньше, чем неделей раньше, с 1 по 8 августа. Таможня Владивостока оформляет только автомобили физических лиц для личного пользования, но общая тенденция прослеживается вполне определенно.

Напомним, с 9 августа Япония запретила экспортировать в Россию автомобили с двигателями объемом более 1,9 литра, а также все гибриды и электрокары, пишет РИА Новости. Кроме того, российские власти с 1 августа серьезно увеличили ставку утильсбора. Все это отразилось на доступности импортных автомобилей. На японских аукционах машины с двигателями более 1,9 литра начали дешеветь, зато цены на малолитражки стремительно пошли вверх.

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