Что происходит на таможне Владивостока после запрета на экспорт в Россию автомобилей?
Напомним, с 9 августа Япония запретила экспортировать в Россию автомобили с двигателями объемом более 1,9 литра, а также все гибриды и электрокары, пишет РИА Новости. Кроме того, российские власти с 1 августа серьезно увеличили ставку утильсбора. Все это отразилось на доступности импортных автомобилей. На японских аукционах машины с двигателями более 1,9 литра начали дешеветь, зато цены на малолитражки стремительно пошли вверх.
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07.09.2023, 11:01
В Татарстане отменят транспортный налог для электрокаров
Власти Татарстана на ближайшие 5 лет полностью освободят владельцев электрокаров от уплаты транспортного налога. Затем в течение еще двух лет им разрешат оплачивать только половину тарифа.Читать далее
-
07.09.2023, 10:33
В Россию привезли рамный 7-местный внедорожник BAIC BJ60: сколько он стоит?
Один из российских дилеров привез в страну по схеме параллельного импорта вместительный внедорожник BAIC BJ60, который можно считать старшим «братом» продающегося у нас BAIC BJ40 калининградской сборки.Читать далее
-
07.09.2023, 09:52
Полиция вычислила банду автоаферистов: задержаны 23 человека в разных регионах России
Иркутские полицейские совместно с коллегами из Самарской и Оренбургской областей изобличили организованную преступную группу автомобильных мошенников, которые навязывали покупателям допуслуги и невыгодные кредиты.Читать далее
-
07.09.2023, 09:16
Цены на эти 5 подержанных электрокаров рухнули за год в 1,5 раза
При выборе той или иной модели автомобиля покупатели среди прочего учитывают такой показатель, как «сохранение остаточной стоимости». Применительно к электрокарам речи о «сохранении» не идет. За минувший год некоторые «почти новые» батарейные автомобили потеряли до половины своей первоначальной цены.Читать далее
-
07.09.2023, 08:45
Верховный суд разрешил сидеть за рулем пьяным, но при одном условии
Верховный суд РФ отменил решения судов нижестоящих инстанций и запретил лишать водительского удостоверения мужчину, которого инспектор обнаружил за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.Читать далее
-
07.09.2023, 07:18
Стало известно, когда ESP вернется на Lada Vesta
Летом 2023 года на заводе компании «Итэлма» в Костроме локализовали производство ABS. Систему уже устанавливают на автомобили Lada. Выпуск отечественных ESP пообещали наладить чуть позже. Сейчас технический директор компании назвал сроки.Читать далее
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