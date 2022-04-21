21 апреля 2022, 08:50
Что происходит с ценами на бензин: власти говорят, могло быть хуже
Цены на российских автозаправках планомерно ползут вверх, обновляя все новые и новые максимумы. В Минэнерго говорят, что делают все возможное и полностью контролируют ситуацию.
Дарья Климова Фото: Известия
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Как выяснили журналисты Autonews, в Минэнерго планирует немного скорректировать «демпфирующий» механизм и увеличить размеры компенсаций, поскольку введенные против России санкции усложняют реализацию нефти и нефтепродуктов на экспортные рынки и ведут к удорожанию логистики.
Кроме того, ведомство хочет увеличить минимальные нормативы продаж бензина К5 и дизеля К5 на биржевых торгах на 1 процентный пункт. Все это позволит «не допустить роста розничных цен на топливо в 2022 году выше инфляции».
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