Зарядка на морозе — мифы и реальность: стоит ли бояться зимы

10 января 2026, 07:31
Что происходит с электромобилем зимой и как морозы влияют на запас хода
Что происходит с электромобилем зимой и как морозы влияют на запас хода
Зимой электромобили ведут себя иначе, чем летом. Морозы влияют на дальность поездки и скорость зарядки. Производители внедряют новые технологии для борьбы с холодом. Но есть нюансы, о которых важно знать заранее. Не все электрокары одинаково переносят российские зимы.
Электромобили на российских дорогах по-прежнему редкость, во многом из-за опасений, связанных с их поведением на морозе. Холод действительно влияет на батарею: запас хода сокращается, а скорость зарядки падает, поскольку часть энергии уходит на обогрев салона и самого аккумулятора. Однако производители активно решают эти проблемы, оснащая современные модели системами подогрева батарей, которые минимизируют потери и часто включаются автоматически.
Для эффективной зимней эксплуатации полезно использовать предварительный прогрев салона и аккумулятора через мобильное приложение. Это позволяет к началу поездки прогреть машину и экономит заряд, который в противном случае будет расходоваться на прогрев в пути. Например, такие бренды, как Tesla, постоянно совершенствуют климат-контроль и терморегуляцию в своих обновлениях.
Запас хода зимой может снизиться существенно — в среднем на 30–40% в зависимости от модели и условий. Испытания показывают, что при минусовых температурах реальный пробег на одном заряде часто составляет лишь 60–70% от летних показателей, а максимальная скорость зарядки на морозе может упасть вдвое. Это важно учитывать при планировании дальних поездок.
Запуск и эксплуатация электромобиля в холода требуют соблюдения нескольких правил. Рекомендуется не разряжать батарею ниже 20%, всегда полностью заряжать её перед поездкой и активно пользоваться функцией предварительного прогрева. Многие модели позволяют дистанционно растопить лёд на стёклах, что экономит время. Если машина не заводится, стоит проверить не только заряд, но и надёжность подключения к сети.
В остальном зимняя эксплуатация электромобиля схожа с использованием обычного автомобиля: необходима своевременная замена резины, осторожность на гололёде и правильная подготовка дворников и зеркал. Современные технологии позволяют электрокарам уверенно справляться с холодом, хотя некоторые компромиссы, такие как снижение дальности хода, остаются. Принимая эти особенности, можно считать электромобиль вполне практичным выбором даже для сурового климата.
Похожие материалы
-
10.01.2026, 07:24
Новый игрок на рынке Geely EX5 EM-i: тест-драйв гибридного кроссовера с запасом хода почти 1000 км
Geely EX5 EM-i удивляет запасом хода и расходом топлива. В салоне просторно, а цена не кусается. Но есть нюансы в оснащении и управлении. Тест-драйв выявил неожиданные плюсы и минусы. Подходит ли он для дальних поездок?Читать далее
-
10.01.2026, 07:07
Белорусский гибридный кроссовер Belgee X80 может появиться в России — чем удивит новинка
Гибридный кроссовер Belgee X80 способен проехать до 940 км. В России он появится, если интерес покупателей будет высоким. Модель сочетает бензиновый мотор и электродвигатель. Цена и сроки старта продаж пока не раскрыты. Подробности - в материале.Читать далее
-
10.01.2026, 07:02
Автодом для четверых на базе Газель Некст: комфорт и богатое оснащение — что скрывается внутри
В России появился новый автодом на базе Газель Некст. В нем можно жить круглый год. Внутри - кухня, душ, биотуалет и спальные места. Опций больше, чем ожидаешь. Цена зависит от комплектации. Такой дом на колесах подойдет для семьи или компании.Читать далее
-
10.01.2026, 06:47
Сколько реально стоит владеть УАЗ Патриот за 5 лет в России
Владение внедорожником часто кажется выгодным, но цифры могут удивить. Эксперты раскрыли, сколько на самом деле уходит на УАЗ Патриот. В расчетах учтены все ключевые траты. Итоговая сумма может изменить ваше мнение о покупке.Читать далее
-
10.01.2026, 06:26
Belgee готовит для России три новинки: электромобиль, гибрид и седан на газе
БелДжи готовит сразу три новых автомобиля. Электрокар, гибрид и седан на газе появятся уже скоро. Подробности о комплектациях и ценах держатся в секрете. Ожидается, что новинки удивят рынки Беларуси и России.Читать далее
-
10.01.2026, 05:47
Что важнее при покупке подержанного авто: возраст машины или ее пробег
Покупка подержанного авто - всегда лотерея. Неочевидные детали могут сыграть решающую роль. Возраст и пробег - лишь часть уравнения. История обслуживания часто важнее цифр на одометре. Не спешите делать выводы, пока не узнаете все нюансы.Читать далее
-
10.01.2026, 05:44
Виртуальное купе Toyota Century: как мог бы выглядеть японский ответ Bentley и Rolls-Royce
В сети появился рендер купе Toyota Century, вдохновленный идеями роскошных гранд-туреров. Дизайн сочетает элегантность и мощь, а под капотом может быть как бензиновый, так и электрический мотор. Модель могла бы стать альтернативой Bentley и Rolls-Royce, но пока это лишь фантазия. Оцените, насколько японский стиль способен удивить в премиум-сегменте.Читать далее
-
10.01.2026, 05:23
Сколько реально стоит владение Haval Jolion в России за год и пять лет
Haval Jolion уверенно держит позиции среди лидеров продаж. Сколько стоит его содержание на практике? Расходы на страховку, топливо и обслуживание удивляют даже опытных водителей. Узнайте, как менялась цена и что влияет на итоговую сумму.Читать далее
-
09.01.2026, 19:31
Кемпер HOWO: доступный автодом для семейных путешествий и кемпинга
Китайский автодом HOWO удивляет ценой и оснащением. Внедорожный караван для отдыха на природе подходит для семейных поездок и дальних маршрутов. Узнайте, чем он отличается от конкурентов.Читать далее
-
09.01.2026, 19:22
Haval увеличил цены на большинство моделей в России с января 2026 года
С 2026 года Haval поднял цены почти на весь модельный ряд. Исключение - только Jolion. Рост составил от 50 до 100 тысяч рублей. Новые комплектации заметно дороже прошлогодних. Подробности - в нашем материале.Читать далее
