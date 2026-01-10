Зарядка на морозе — мифы и реальность: стоит ли бояться зимы

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

10 января 2026, 07:31

Что происходит с электромобилем зимой и как морозы влияют на запас хода

Что происходит с электромобилем зимой и как морозы влияют на запас хода

Зарядка на морозе — мифы и реальность: стоит ли бояться зимы

Что происходит с электромобилем зимой и как морозы влияют на запас хода

Зимой электромобили ведут себя иначе, чем летом. Морозы влияют на дальность поездки и скорость зарядки. Производители внедряют новые технологии для борьбы с холодом. Но есть нюансы, о которых важно знать заранее. Не все электрокары одинаково переносят российские зимы.

Зимой электромобили ведут себя иначе, чем летом. Морозы влияют на дальность поездки и скорость зарядки. Производители внедряют новые технологии для борьбы с холодом. Но есть нюансы, о которых важно знать заранее. Не все электрокары одинаково переносят российские зимы.

Электромобили на российских дорогах по-прежнему редкость, во многом из-за опасений, связанных с их поведением на морозе. Холод действительно влияет на батарею: запас хода сокращается, а скорость зарядки падает, поскольку часть энергии уходит на обогрев салона и самого аккумулятора. Однако производители активно решают эти проблемы, оснащая современные модели системами подогрева батарей, которые минимизируют потери и часто включаются автоматически.

Для эффективной зимней эксплуатации полезно использовать предварительный прогрев салона и аккумулятора через мобильное приложение. Это позволяет к началу поездки прогреть машину и экономит заряд, который в противном случае будет расходоваться на прогрев в пути. Например, такие бренды, как Tesla, постоянно совершенствуют климат-контроль и терморегуляцию в своих обновлениях.

Запас хода зимой может снизиться существенно — в среднем на 30–40% в зависимости от модели и условий. Испытания показывают, что при минусовых температурах реальный пробег на одном заряде часто составляет лишь 60–70% от летних показателей, а максимальная скорость зарядки на морозе может упасть вдвое. Это важно учитывать при планировании дальних поездок.

Запуск и эксплуатация электромобиля в холода требуют соблюдения нескольких правил. Рекомендуется не разряжать батарею ниже 20%, всегда полностью заряжать её перед поездкой и активно пользоваться функцией предварительного прогрева. Многие модели позволяют дистанционно растопить лёд на стёклах, что экономит время. Если машина не заводится, стоит проверить не только заряд, но и надёжность подключения к сети.

В остальном зимняя эксплуатация электромобиля схожа с использованием обычного автомобиля: необходима своевременная замена резины, осторожность на гололёде и правильная подготовка дворников и зеркал. Современные технологии позволяют электрокарам уверенно справляться с холодом, хотя некоторые компромиссы, такие как снижение дальности хода, остаются. Принимая эти особенности, можно считать электромобиль вполне практичным выбором даже для сурового климата.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Renault представил индийский Duster с уникальным дизайном и локальной сборкой
Тридцать китайских моделей исчезли с российского рынка в 2025 году
Какой компактный кроссовер стоит покупать на вторичке в 2026 году?
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Саранск Краснодарский край Уфа
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться