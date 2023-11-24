Что произошло за год с «Москвичом»: мощность ниже, цена выше

На старте продаж в декабре 2022 года «Москвич 3» в базовой комплектации с 1,5-литровым турбомотором JAC и 6-ступенчатой «механикой» стоил минимум 1 970 000 рублей. Сейчас аналогичный автомобиль продают минимум за 2 220 000 рублей. Таким образом, за год кроссовер подорожал на 250 000 рублей или на 13%. Топовая комплектация сейчас стоит не меньше 2 478 000 рублей.

Также накануне стало известно, что мощность 1,5-литрового турбомотора снизилась с ранее заявленных 150 до 136 лошадиных сил. В пресс-службе «Москвича» объяснили такое решение «переходом на новый сертификат, в рамках которого проводились замеры мощности в независимых лабораториях».

Упомянутые модели: Москвич 3

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