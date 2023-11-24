Что произошло за год с «Москвичом»: мощность ниже, цена выше
Также накануне стало известно, что мощность 1,5-литрового турбомотора снизилась с ранее заявленных 150 до 136 лошадиных сил. В пресс-службе «Москвича» объяснили такое решение «переходом на новый сертификат, в рамках которого проводились замеры мощности в независимых лабораториях».
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5 самых доступных электрокаров в России в ноябре 2023 года
В Китае популярность электрокаров растет высокими темпами благодаря поддержке государства. Местные производители постарались максимально снизить стоимость машин, чтобы они были доступны широкому кругу клиентов. Сейчас эти недорогие электрокары начали экспортировать в Россию.Читать далее
-
01.11.2023, 15:57
Кроссовер «Москвич» зарядили на 800 сил (специально для Давидыча)
Известный блогер, а с недавнего времени и советник директора завода «Москвич» Эрик Китуашвили (Давидыч) показал новую мощную версию кроссовера «Москвич 3», построенную по спецзаказу столичными тюнерами.Читать далее
-
21.09.2023, 15:28
ГИБДД показала патрульный автомобиль с камерами в мигалках
Патрульные машины Госавтоинспекции начали массово оснащать камерами фотовидеофиксации нарушений ПДД, которые встроены в расположенные на крыше мигалки. Конструкция успешно прошла тестирование в Москве и ряде других регионов.Читать далее
-
07.08.2023, 09:06
Какие элементы оцинкованы у китайских автомобилей, продающихся в России: «Москвич 3», Sollers Atlant, Kaiyi E5 и Evolute i-PRO и другие
Бытует мнение, что китайские автомобили сделаны из фольги и начинают ржаветь сразу же после схода с конвейера. Эксперты вооружились толщиномером и проверили, какие детали оцинкованы у современных китайских машин, представленных на российском рынке. Оцинковку обнаружили не у всех.Читать далее
-
04.08.2023, 15:11
Спикер Госдумы признался, что ездит на российских автомобилях (даже на двух)
Накануне на совещании с представителями обрабатывающей промышленности Владимир Путин подчеркнул, что отечественные чиновники должны ездить только на российских автомобилях. Чиновники президента услышали: одни просят предоставить такой автомобиль, другие утверждают, что уже давно на них ездят.Читать далее
-
01.08.2023, 11:12
«Москвичи» подорожали на 200 – 400 тысяч рублей
С 1 августа российские дилеры изменили прайс-листы на весь модельный ряд «Москвича». Цены выросли сразу на 10%, некоторые модификации прибавили до 400 тысяч рублей.Читать далее
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