Что нужно проверить в китайском кроссовере по VIN, чтобы не замерзнуть зимой?

Разбираемся, как рынок сборки и скрытые нюансы комплектации влияют на запуск мотора и работу обогревов в мороз. Рассказываем, что именно нужно проверить по VIN перед покупкой.

Разбираемся, как рынок сборки и скрытые нюансы комплектации влияют на запуск мотора и работу обогревов в мороз. Рассказываем, что именно нужно проверить по VIN перед покупкой.

Зимой в сервисы Fit Service обращаются из-за низкого заряда аккумулятора и проблем с запуском двигателя. Среди жалоб - запотевшие стекла и примерзшие двери. Отдельно возникают неисправности обогревателей.

Технический директор Fit Service Никита Родионов связывает зимнюю надежность с состоянием машины и условиями ее эксплуатации. В интервью Российской газете он отметил, что даже одинаковые модели могут по-разному переносить холод.

Перед покупкой стоит выяснить, для какого рынка выпущен конкретный автомобиль, и проверить его фактическое оснащение. Наличие подогрева сидений, руля, зеркал, форсунок омывателя, лобового стекла или зоны покоя щеток зависит от модели, комплектации и года выпуска. Никита Родионов отдельно обращает внимание на различия оснащения между версиями. Поэтому перечень оборудования конкретной машины следует сверить по VIN и заводской спецификации, а сами обогревы проверить в работе.

Среди примеров Родионова - Haval Dargo и Haval F7. Также он назвал Geely Atlas Pro. Для российской спецификации Haval Dargo заявлены электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя, а объем бачка составляет 4,5 литра. Наличие подогрева сидений, руля, зеркал и зоны покоя щеток зависит от комплектации и года выпуска. Для Haval F7 2026 модельного года указываются аккумулятор увеличенной емкости и дополнительная антикоррозийная защита кузова.

В дилерском материале о Haval F7x также перечислены подогрев руля, лобового стекла, всех сидений и форсунок, увеличенный бачок омывателя, дополнительное антикоррозионное покрытие и аккумулятор увеличенной мощности. В нем по данным источника обновленный F7x выпускают на заводе полного цикла в Тульской области; для автомобиля описаны удаленный запуск двигателя и управление климат-контролем и обогревами через смартфон. Эти особенности относятся к F7x, а оснащение конкретной машины зависит от ее версии.

Эти решения помогают зимой, когда важно запустить двигатель и сохранить обзор. Российскую версию нельзя автоматически считать идентичной похожему автомобилю для другого рынка: покупателю Родионов рекомендует сверять документы и комплектацию именно выбранного экземпляра. При альтернативном ввозе необходимо сопоставить VIN, рынок назначения, силовую установку, программное обеспечение и фактически установленное оборудование.

Перед зимней эксплуатацией стоит проверить состояние и напряжение аккумулятора, запуск двигателя после длительной стоянки, работу обогрева стекла, зеркал, сидений, руля и форсунок. Отдельно необходимо проверить замки и дверные уплотнители. После начала продаж могут появляться обновления программного обеспечения и сервисные работы. Само присутствие модели на рынке в течение года не гарантирует, что зимние проблемы исчезнут.

Владельцы Geely Monjaro сообщали о трудностях с открыванием задних дверей при отрицательной температуре. Позже дилеры бесплатно меняли тросики замков на отдельных автомобилях. Проблема не означала, что неисправность была на всех Monjaro или что замену выполнили на каждом затронутом автомобиле.

Для подержанного кроссовера эксперт советует проверить историю обслуживания и выполнение таких работ по VIN. При покупке новой машины стоит заранее выяснить порядок гарантийных обращений и получения обновлений. Если автомобиль приобретают вне официальной дилерской сети, Родионов рекомендует выбирать модель с накопленным опытом эксплуатации в России, а не новинку без отзывов.