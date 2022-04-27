Что Renault будет делать со своей долей АвтоВАЗа: официально
Если в течение ближайших нескольких лет Renault решит вернуться на российский рынок, то компания сможет выкупить свои доли обратно за тот же символический рубль. Однако, если российская сторона в ближайшие 5 – 6 лет будет инвестировать в предприятия, потраченные суммы учтут в итоговой стоимости для Renault. «Никаких подарков здесь не будет», – подчеркнул Денис Мантуров.
Новое руководство АвтоВАЗа будут назначать НАМИ совместно с еще одним акционером компании – Ростехом. На московском заводе Renault планируют наладить сборку других автомобилей. Возможно, это будут «Лады».
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