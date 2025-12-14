Названы 10 самых доступных в России автомобилей, которым не нужен бензин: от седана до шутинг-брейка

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Элина Градова

14 декабря 2025, 21:31

От 2,3 млн рублей — самые доступные электромобили в России уже здесь. Кто возьмёт себе седан Evolute, а кто рискнёт замахнуться на премиум? Свежий ТОП-10 декабря 2025 года.

Несмотря на то, что автомобили с двигателями внутреннего сгорания и гибриды по-прежнему доминируют на российском рынке, интерес к электромобилям продолжает расти. В декабре 2025 года редакция «Автоновостей дня» подготовила актуальный обзор самых доступных новых электромобилей, которые можно приобрести в России.

Самым недорогим вариантом остаётся седан Evolute i-Pro по цене от 2 306 154 рубля с учётом текущих скидок. Модель представляет собой перелицованный вариант китайского Dongfeng Aeolus E70 и оснащается 150-сильным электромотором с аккумулятором на 53 кВт·ч, обеспечивающим запас хода до 433 километров по циклу NEDC. В единственной комплектации предусмотрены климат-контроль, фронтальные подушки безопасности, галогенные фары со светодиодными ДХО, задние парктроники и 7-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы.

Следом идёт обновлённый Evolute i-Joy второго поколения — компактный электрокроссовер за 2 715 000 рублей. Он получил 163-сильный мотор, батарею на 51,87 кВт·ч (запас хода до 386 км), светодиодную оптику, цифровую приборную панель, мультимедийную систему с 12,8-дюймовым дисплеем, систему кругового обзора и пакет зимних опций.

На третьем месте — седан «АмберАвто А5» по цене от 3 150 000 рублей. Это переименованный китайский JMEV Yi с 160-сильным двигателем и аккумулятором на 60,2 кВт·ч, позволяющим проехать до 520 км по циклу CLTC. В базовой версии — светодиодные фары, однозонный климат-контроль, 10-дюймовая цифровая приборка, 12,7-дюймовый экран с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также бесключевой доступ.

Четвёртой в списке идёт более доступная версия кроссовера Evolute i-Sky — City Edition, стартующая с 3 215 000 рублей. Электромотор выдаёт 204 л.с., запас хода — около 400 км. В оснащении — панорамная крыша, LED-оптика, парковочные ассистенты, климат-контроль с функцией очистки воздуха и шесть подушек безопасности.

Чуть дороже оказался минивэн Evolute i-VAN за 3 620 000 рублей. Он оснащён 122-сильным двигателем, батареей на 67,5 кВт·ч (запас хода 400 км) и предлагает трёхрядный салон, кондиционер, камеру заднего вида и 10-дюймовый дисплей.

Электрический кроссовер «Москвич 3е» доступен за 3 950 000 рублей. Его 193-сильный мотор обеспечивает запас хода до 410 км. В оснащении — панорамная крыша, светодиодная оптика, обогрев сидений, 10,25-дюймовый экран и камера кругового обзора. Пока на долю этой модели приходится около 1% от общих продаж бренда.

Geely EX5, представленный в России с марта 2025 года, стартует от 4 099 990 рублей. Электрокроссовер построен на архитектуре GEEA 3.0, оснащён 218-сильным мотором и батареей Short Blade с запасом хода до 430 км. В базе — полный «зимний» пакет, скрытые дверные ручки, 15,4-дюймовый дисплей и светодиодная оптика.

Более премиальные варианты включают флагманский Evolute i-Jet за 5 275 000 рублей. Его силовая установка выдаёт 585 л.с., разгон до 100 км/ч занимает всего 4 секунды, а запас хода достигает 530 км. В оснащении — проекционный дисплей, массаж и вентиляция передних сидений, атмосферная подсветка и расширенный набор ассистентов.

На девятом месте — Zeekr 001, доступный через параллельный импорт от 5 550 000 рублей. Этот шутинг-брейк оснащён 544-сильным мотором, полным приводом, батареей на 100 кВт·ч и обеспечивает запас хода до 656 км.

Завершает список премиальный кроссовер Avatr 11 по цене от 6 950 000 рублей. Его заднеприводная версия с 313 л.с. и аккумулятором на 90 кВт·ч проезжает до 575 км на одном заряде. Салон впечатляет 15,6-дюймовым экраном, отдельным дисплеем для пассажира, 25-динамиковой аудиосистемой и широким пакетом систем ADAS.

Таким образом, российский рынок электромобилей уже предлагает разнообразные варианты — от компактных городских машин до дальнобойных премиальных кроссоверов. Даже в сегменте до 3,5 миллионов рублей покупатель сегодня может выбрать практичный и хорошо оснащённый электромобиль, адаптированный под местные условия.

Упомянутые модели: Zeekr 001, Avatr 11, АмберАвто A5, Москвич 3, Geely EX5
Упомянутые марки: Evolute, Zeekr, Avatr, АмберАвто, Москвич, Geely
