Что сейчас происходит на бывшем подмосковном заводе Mercedes-Benz?

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Генеральный директор компании «Автодом» Андрей Ольховский рассказал в интервью РБК о ситуации на заводе. В настоящее время компания ведет переговоры сразу с несколькими потенциальными партнерами из Китая. Первые легковые автомобили должны сойти с конвейера бывшего завода Mercedes-Benz в подмосковном Есипово до конца 2023 года. Однако топ-менеджер отказался назвать имена конкретных претендентов. Он лишь отметил, что речь идет о премиальных автомобилях, но бренда Hongqi среди них нет.

Окончательный выбор планируют сделать до конца сентября. Далее проект ждет череда согласований: в Минпромторге и в правительстве Московской области. Серийное производство рассчитывают запустить в декабре. Актуальная мощность предприятия составляет 30 тысяч автомобилей в год. «Автодом» планирует перенастроить его возможности на выпуск 60 тысяч машин в год, а затем получить под организацию производства еще одну площадку в России. Компания уже присматривается к различным вариантам.

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