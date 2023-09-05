Что сейчас происходит на бывшем подмосковном заводе Mercedes-Benz?
Окончательный выбор планируют сделать до конца сентября. Далее проект ждет череда согласований: в Минпромторге и в правительстве Московской области. Серийное производство рассчитывают запустить в декабре. Актуальная мощность предприятия составляет 30 тысяч автомобилей в год. «Автодом» планирует перенастроить его возможности на выпуск 60 тысяч машин в год, а затем получить под организацию производства еще одну площадку в России. Компания уже присматривается к различным вариантам.
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05.09.2023, 22:04
Глава ГИБДД высказался против штрафов за гаджеты на лобовом стекле
Новость о введении штрафов за видеорегистраторы и прочие гаджеты на лобовом стекле малого кого из автомобилистов оставила равнодушным. Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, как он видит ситуацию.Читать далее
-
05.09.2023, 16:01
Представлен новый полноприводный «Соболь NN 4х4»
На выставке «Комтранс» в Москве публике показали новое поколение полноприводного грузопассажирского фургона «Соболь NN 4х4» с двойной кабиной, который можно назвать идеальным автомобилем для путешествий по России.Читать далее
-
05.09.2023, 15:03
5 самых популярных в России кроссоверов в августе 2023 года
В минувшем месяце российские дилеры реализовали без малого 110 тысяч новых легковых автомобилей или в 2,6 раза больше, чем годом ранее. Титул бестселлера сегмента SUV продолжает удерживать кроссовер Chery.Читать далее
-
05.09.2023, 13:18
Представлена новая марка российских тяжелых грузовиков
На открывшейся сегодня в Москве отраслевой выставке «Комтранс» прошла премьера новой российской марки тяжелых грузовиков «Валдай», сборку которых наладят в Нижнем Новгороде. Как выяснилось, к марке ГАЗ они имеют опосредованное отношение.Читать далее
-
05.09.2023, 11:44
Автомобили Omoda подорожали в России второй раз за месяц
Накануне российской премьеры новой модели Omoda марка решила вновь пересмотреть прайс-листы на свои автомобили. Предыдущее подорожание произошло в первой половине августа.Читать далее
-
05.09.2023, 08:28
Врач рассказал, как определить, что водитель начинает засыпать
Усталость может стать причиной серьезного ДТП, поэтому пассажиры должны обращать внимание на состояние водителя и замечать первые признаки сонливости. Невнимательность может стоить им жизни.Читать далее
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