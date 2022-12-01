Что сейчас происходит на петербургском заводе Toyota
В конце сентября Toyota объявила о прекращении производства автомобилей в России из-за трудностей с поставками необходимых комплектующих. Напомним, конвейер автозавода в Шушарах простаивал с 4 марта. В Минпромторге на запрос РИА Новости рассказали, что сейчас происходит на петербургском предприятии. Здесь идет процесс консервации производства. Одновременно японская компания «вместе с петербургским правительством прорабатывает возможные варианты развития производственной площадки».
Персонал предприятия уволят по соглашению сторон. Людям выплатят крупные компенсации, сохранят полисы ДМС и оплатят курсы переподготовки и повышения квалификации. Всего предстоит уволить 1 937 человек. В Минпромторге заявили, что подведомственное министерству ФГУП «НАМИ» не планирует покупать российский завод Toyota.
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01.12.2022, 17:16
С нового Mercedes-Benz E-Class сорвали камуфляж: первые изображения
Компания Mercedes-Benz готовится представить седан E-Class нового поколения. Дорожные тесты подходят к концу, автомобиль постепенно избавляется от плотного камуфляжа. Фотошпионы по всему миру охотятся за новинкой, последние наиболее откровенные изображение пришли из Китая.Читать далее
-
01.12.2022, 16:02
В России могут возобновить производство моторов, разработанных 60 лет назад
Бензиновые атмосферные моторы V8 прожили на конвейере Заволжского моторного завода более полувека. Их сборку завершили в конце 2021 года. Сейчас на предприятии задумались о возобновлении производства легендарных двигателей и уже оценивают потенциальную потребность рынка.Читать далее
-
01.12.2022, 15:59
В Финляндии запущено производство «солнечного» электромобиля Lightyear 0
Valmet Automotive начала серийное производство «солнечного» автомобиля Lightyear 0 на своем заводе в Уусикаупунки, Финляндия. Первоначально будет выпускаться только один электромобиль в неделю. Объемы постепенно вырастут, начиная с первого квартала 2023 года.Читать далее
-
01.12.2022, 15:29
Какие запчасти в автомобиле должны быть оригинальными
На российском рынке сохраняется непростая ситуация с автомобильными комплектующими. Оригинальные запасти стоят дорого, и ждать их нередко приходится по нескольку недель. У автовладельцев появляется соблазн приобрести детали и расходники подешевле.Читать далее
-
01.12.2022, 14:10
В России стартовали продажи нового яркого китайского кроссовера: 180 сил за 2,6 млн рублей
Компания JAC привезла в Россию новый кроссовер JAC JS6. Новинку предложили в двух вариантах исполнения, но с безальтернативной связкой 180-сильного мотора и «робота». Цены уже известны.Читать далее
-
01.12.2022, 13:46
В России могут появиться запчасти из Индии и Таиланда
Российские власти обсуждают с Индией возможность поставки широкого набора товаров. В списке более 50 наименований, включая запчасти для самолетов и автомобилей. С другой стороны, посол Таиланда сам заявил о готовности его страны поставлять в Россию комплектующие.Читать далее
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