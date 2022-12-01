Что сейчас происходит на петербургском заводе Toyota

Ранее мы писали На петербургский завод Toyota нагрянули силовики Утром в среду, 30 ноября, прохожие были озадачены очередью из автомобилей прокуратуры, полиции и спецназа ... Читать далее

Многие петербуржцы были озадачены, увидев скопление машин силовых ведомств на подступах к петербургскому заводу Toyota. Уже ближе к вечеру пресс-служба японской компании сообщила, что внеплановый визит был связан с проверкой соблюдения требований налогового и трудового законодательства, а также законодательства об импортозамещении, акционерных обществах, техническом регулировании и промышленной безопасности.

В конце сентября Toyota объявила о прекращении производства автомобилей в России из-за трудностей с поставками необходимых комплектующих. Напомним, конвейер автозавода в Шушарах простаивал с 4 марта. В Минпромторге на запрос РИА Новости рассказали, что сейчас происходит на петербургском предприятии. Здесь идет процесс консервации производства. Одновременно японская компания «вместе с петербургским правительством прорабатывает возможные варианты развития производственной площадки».

Фото: Toyota

Персонал предприятия уволят по соглашению сторон. Людям выплатят крупные компенсации, сохранят полисы ДМС и оплатят курсы переподготовки и повышения квалификации. Всего предстоит уволить 1 937 человек. В Минпромторге заявили, что подведомственное министерству ФГУП «НАМИ» не планирует покупать российский завод Toyota.

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