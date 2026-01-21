Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

21 января 2026, 19:36

Надежнее немца: что скрывает Haval Jolion — моторист разобрал китайский кроссовер до винта

Вся правда о Jolion — удивит ли китайский хит или разочарует?

Надежнее немца: что скрывает Haval Jolion — моторист разобрал китайский кроссовер до винта

Механик разобрал Haval Jolion и показал, что скрыто под обшивкой. Неожиданные находки, детали как у немцев и спорные решения. Стоит ли доверять китайским авто? Ответ не так однозначен, как кажется.

Вокруг китайских автомобилей давно не утихают споры: одни уверены, что это временное решение, другие - что они уже догнали европейцев по качеству. Чтобы разобраться, энтузиаст с опытом ремонта машин взялся за частичную разборку свежего Haval Jolion, который только что появился у его знакомого. Цель - выяснить, насколько добротно собран этот кроссовер и есть ли у него скрытые слабые места.

Первым делом были сняты бамперы, подкрылки, элементы выхлопной системы, тормозные суппорты и декоративные детали кузова. Такой подход позволит заглянуть в ту зону, где обычно проявляются недочеты сборки и конструктивные просчеты - от прошивки до небрежной прокладки проводки.

Сразу бросается в глаза аккуратность сборки: лакокрасочное покрытие ровно, зазоры между деталями минимальны и не вызывают вопросов. Усилитель заднего бампера оказался легким и прочным, а все рабочие отверстия и жгуты проводов закрыты резиновыми уплотнителями. Даже вентиляционный клапан выполнен по образцу современных машин — конструкция практически идентична той, которую можно встретить у Volkswagen.

В задней арке обнаружился дополнительный уплотнитель, который защищает кузов от грязи и влаги. Такое решение редко встречается даже у признанных европейских брендов. Тормозные суппорты по форме напоминают детали от VAG или Renault, электроника стоячего тормоза полностью совместима с запчастями Volkswagen. Однако не обошлось без минусов: тормозные колодки оказались настолько мягкими, что уже после 200 километров пробега начали оставлять следы на дисках.

Пороги в Jolion широкие, тщательно загерметизированы, что внушает доверие. Но не покрыты антигравием, топливные и тормозные трубки ничем не защищены - это может стать проблемой на российских дорогах. Зато бензобак изготовлен из пластика, что должно положительно сказаться на его стойкости по сравнению со стальными аналогами.

Под капотом – порядок и чистота. Все элементы аккуратно уложены, на капоте есть уплотнители, аккумулятор закреплен согласно всем правилам. Среди комплектующих встречаются детали Bosch: блок управления двигателем, датчики, даже щетка стеклоочистителя. Светотехника, напротив, собственного производства Haval - тут китайцы решили не полагаться на поставщиков.

В целом, серьезных просчетов в конструкциях не удалось. Многие решения напоминают немецкие и французские аналоги, а кое-где китайский кроссовер даже приятно удивился. Но остается открытым главный вопрос: выдержит ли Jolion суровые условия на российских дорогах и не поведет ли его через пару лет эксплуатации? Ответ на этот вопрос даст только время, а пока можно констатировать - китайцы научились делать автомобили, которые уже не хочется называть «одноразовыми».

Упомянутые модели: Haval Jolion (от 1 259 000 Р)
Упомянутые марки: Haval
