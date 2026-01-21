Вся правда о Jolion — удивит ли китайский хит или разочарует?

21 января 2026, 19:36
Надежнее немца: что скрывает Haval Jolion — моторист разобрал китайский кроссовер до винта
Надежнее немца: что скрывает Haval Jolion — моторист разобрал китайский кроссовер до винта
Механик разобрал Haval Jolion и показал, что скрыто под обшивкой. Неожиданные находки, детали как у немцев и спорные решения. Стоит ли доверять китайским авто? Ответ не так однозначен, как кажется.
Вокруг китайских автомобилей давно не утихают споры: одни уверены, что это временное решение, другие - что они уже догнали европейцев по качеству. Чтобы разобраться, энтузиаст с опытом ремонта машин взялся за частичную разборку свежего Haval Jolion, который только что появился у его знакомого. Цель - выяснить, насколько добротно собран этот кроссовер и есть ли у него скрытые слабые места.
Первым делом были сняты бамперы, подкрылки, элементы выхлопной системы, тормозные суппорты и декоративные детали кузова. Такой подход позволит заглянуть в ту зону, где обычно проявляются недочеты сборки и конструктивные просчеты - от прошивки до небрежной прокладки проводки.
Сразу бросается в глаза аккуратность сборки: лакокрасочное покрытие ровно, зазоры между деталями минимальны и не вызывают вопросов. Усилитель заднего бампера оказался легким и прочным, а все рабочие отверстия и жгуты проводов закрыты резиновыми уплотнителями. Даже вентиляционный клапан выполнен по образцу современных машин — конструкция практически идентична той, которую можно встретить у Volkswagen.
В задней арке обнаружился дополнительный уплотнитель, который защищает кузов от грязи и влаги. Такое решение редко встречается даже у признанных европейских брендов. Тормозные суппорты по форме напоминают детали от VAG или Renault, электроника стоячего тормоза полностью совместима с запчастями Volkswagen. Однако не обошлось без минусов: тормозные колодки оказались настолько мягкими, что уже после 200 километров пробега начали оставлять следы на дисках.
Пороги в Jolion широкие, тщательно загерметизированы, что внушает доверие. Но не покрыты антигравием, топливные и тормозные трубки ничем не защищены - это может стать проблемой на российских дорогах. Зато бензобак изготовлен из пластика, что должно положительно сказаться на его стойкости по сравнению со стальными аналогами.
Под капотом – порядок и чистота. Все элементы аккуратно уложены, на капоте есть уплотнители, аккумулятор закреплен согласно всем правилам. Среди комплектующих встречаются детали Bosch: блок управления двигателем, датчики, даже щетка стеклоочистителя. Светотехника, напротив, собственного производства Haval - тут китайцы решили не полагаться на поставщиков.
В целом, серьезных просчетов в конструкциях не удалось. Многие решения напоминают немецкие и французские аналоги, а кое-где китайский кроссовер даже приятно удивился. Но остается открытым главный вопрос: выдержит ли Jolion суровые условия на российских дорогах и не поведет ли его через пару лет эксплуатации? Ответ на этот вопрос даст только время, а пока можно констатировать - китайцы научились делать автомобили, которые уже не хочется называть «одноразовыми».
Похожие материалы Хавейл
-
21.01.2026, 09:36
Почему Haval Jolion остается вне досягаемости для конкурентов на российском рынке SUV
Haval Jolion не сдает позиции в рейтинге продаж. Новые модели Tenet только подогревают интригу. Эксперты спорят о шансах конкурентов. В 2026 году борьба за лидерство обещает быть жаркой. Кто вырвется вперед?Читать далее
-
20.01.2026, 17:07
Почему Haval Jolion не уступит лидерство: эксперты оценили угрозу со стороны Tenet
Сможет ли Tenet потеснить Haval Jolion на рынке? Эксперты спорят о будущем сегмента SUV. Новые полноприводные версии меняют правила игры. Лидеры рынка готовят неожиданные ходы. Итоги продаж удивляют.Читать далее
-
12.01.2026, 07:27
Haval Jolion и Lada Vesta: как китайский кроссовер перестроил российский авторынок
Тренды изменились. Китайский кроссовер Haval Jolion против Lada Vesta — почему автомобиль из Поднебесной перехватил лидерство? Исследуем причины в новой статье.Читать далее
-
10.01.2026, 05:23
Сколько реально стоит владение Haval Jolion в России за год и пять лет
Haval Jolion уверенно держит позиции среди лидеров продаж. Сколько стоит его содержание на практике? Расходы на страховку, топливо и обслуживание удивляют даже опытных водителей. Узнайте, как менялась цена и что влияет на итоговую сумму.Читать далее
-
09.01.2026, 19:22
Haval увеличил цены на большинство моделей в России с января 2026 года
С 2026 года Haval поднял цены почти на весь модельный ряд. Исключение - только Jolion. Рост составил от 50 до 100 тысяч рублей. Новые комплектации заметно дороже прошлогодних. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
04.01.2026, 17:53
Реальные траты на обслуживание Haval Jolion, F7 и H9 за 70 тысяч км
Сравниваем расходы на ТО трех моделей Haval. Узнаете, где скрыты основные затраты. Подробности о слабых местах и советах по эксплуатации. Неожиданные нюансы для владельцев. Сравнительная таблица расходов на обслуживание.Читать далее
-
01.01.2026, 13:01
Сколько на самом деле стоит владение Haval Jolion в первый год в России
Планируете купить Haval Jolion? Не спешите радоваться цене. В статье раскрыты все скрытые траты, которые ждут владельца в первый год. Узнайте, сколько реально придется потратить на обслуживание, топливо и сезонные расходы. Некоторые цифры могут удивить даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
31.12.2025, 08:16
Lada Vesta против Haval Jolion: какой автомобиль выбрать в 2026 году
Сравниваем Lada Vesta и Haval Jolion по ключевым параметрам. Узнайте, какой автомобиль подойдет именно вам. В статье - реальные отзывы, плюсы и минусы, неожиданные детали. Итог может удивить даже опытных водителей.Читать далее
-
29.12.2025, 09:25
Chery Tiggo 7 Pro Max и Haval Jolion: какой кроссовер тратит меньше топлива
Chery Tiggo 7 Pro Max и Haval Jolion обновились в 2025 году. Оба кроссовера обещают экономичность, но различия в моторах и коробках влияют на расход. Какой из них окажется выгоднее для ежедневных поездок? Ответ не так очевиден, как кажется.Читать далее
-
27.12.2025, 05:24
Haval Jolion против Lada Granta после трех лет владения: опыт, затраты и эмоции владельцев
Два разных подхода к выбору авто: комфорт или экономия? Владельцы Haval Jolion и Lada Granta делятся опытом после трех лет и 40 тысяч километров. Какие плюсы и минусы проявились со временем? Сравниваем реальные расходы и впечатления.Читать далее
Похожие материалы Хавейл
-
21.01.2026, 09:36
Почему Haval Jolion остается вне досягаемости для конкурентов на российском рынке SUV
Haval Jolion не сдает позиции в рейтинге продаж. Новые модели Tenet только подогревают интригу. Эксперты спорят о шансах конкурентов. В 2026 году борьба за лидерство обещает быть жаркой. Кто вырвется вперед?Читать далее
-
20.01.2026, 17:07
Почему Haval Jolion не уступит лидерство: эксперты оценили угрозу со стороны Tenet
Сможет ли Tenet потеснить Haval Jolion на рынке? Эксперты спорят о будущем сегмента SUV. Новые полноприводные версии меняют правила игры. Лидеры рынка готовят неожиданные ходы. Итоги продаж удивляют.Читать далее
-
12.01.2026, 07:27
Haval Jolion и Lada Vesta: как китайский кроссовер перестроил российский авторынок
Тренды изменились. Китайский кроссовер Haval Jolion против Lada Vesta — почему автомобиль из Поднебесной перехватил лидерство? Исследуем причины в новой статье.Читать далее
-
10.01.2026, 05:23
Сколько реально стоит владение Haval Jolion в России за год и пять лет
Haval Jolion уверенно держит позиции среди лидеров продаж. Сколько стоит его содержание на практике? Расходы на страховку, топливо и обслуживание удивляют даже опытных водителей. Узнайте, как менялась цена и что влияет на итоговую сумму.Читать далее
-
09.01.2026, 19:22
Haval увеличил цены на большинство моделей в России с января 2026 года
С 2026 года Haval поднял цены почти на весь модельный ряд. Исключение - только Jolion. Рост составил от 50 до 100 тысяч рублей. Новые комплектации заметно дороже прошлогодних. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
04.01.2026, 17:53
Реальные траты на обслуживание Haval Jolion, F7 и H9 за 70 тысяч км
Сравниваем расходы на ТО трех моделей Haval. Узнаете, где скрыты основные затраты. Подробности о слабых местах и советах по эксплуатации. Неожиданные нюансы для владельцев. Сравнительная таблица расходов на обслуживание.Читать далее
-
01.01.2026, 13:01
Сколько на самом деле стоит владение Haval Jolion в первый год в России
Планируете купить Haval Jolion? Не спешите радоваться цене. В статье раскрыты все скрытые траты, которые ждут владельца в первый год. Узнайте, сколько реально придется потратить на обслуживание, топливо и сезонные расходы. Некоторые цифры могут удивить даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
31.12.2025, 08:16
Lada Vesta против Haval Jolion: какой автомобиль выбрать в 2026 году
Сравниваем Lada Vesta и Haval Jolion по ключевым параметрам. Узнайте, какой автомобиль подойдет именно вам. В статье - реальные отзывы, плюсы и минусы, неожиданные детали. Итог может удивить даже опытных водителей.Читать далее
-
29.12.2025, 09:25
Chery Tiggo 7 Pro Max и Haval Jolion: какой кроссовер тратит меньше топлива
Chery Tiggo 7 Pro Max и Haval Jolion обновились в 2025 году. Оба кроссовера обещают экономичность, но различия в моторах и коробках влияют на расход. Какой из них окажется выгоднее для ежедневных поездок? Ответ не так очевиден, как кажется.Читать далее
-
27.12.2025, 05:24
Haval Jolion против Lada Granta после трех лет владения: опыт, затраты и эмоции владельцев
Два разных подхода к выбору авто: комфорт или экономия? Владельцы Haval Jolion и Lada Granta делятся опытом после трех лет и 40 тысяч километров. Какие плюсы и минусы проявились со временем? Сравниваем реальные расходы и впечатления.Читать далее