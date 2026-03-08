«Артемида-2» против «Аполлона-11»: Утечка топлива, молчание NASA и загадка Армстронга

Задержка «Артемиды II» вновь разожгла интерес к старым лунным теориям

Вокруг задержки миссии Artemis II разгораются споры: одни обсуждают технические сложности NASA, другие вспоминают загадочные истории о находках на Луне в 1969 году. Почему эти вопросы вновь стали актуальны и как они влияют на доверие к космическим программам сегодня - в нашем материале.

Перенос старта миссии «Артемида II» вновь вывел на поверхность как технические вопросы, так и многолетние конспирологические теории, связанные с лунной программой NASA. На фоне переноса запуска на 2026 год в обществе усилились дискуссии не только о причинах сбоев, но и о загадочных событиях, сопровождавших исторический полет «Аполлона-11» в 1969 году. Эта тема вновь стала актуальной, поскольку любые проблемы в космической отрасли неизбежно подогревают интерес к прошлым «белым пятнам» истории.

В последние недели в соцсетях и популярных подкастах, таких как The Why Files, активно обсуждается теория, согласно которой астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин столкнулись с неизвестными существами на поверхности Луны. По словам ведущего Эй Джей Джентиле, существует версия о «потерянной» радиопередаче, в которой экипаж «Аполлона-11» якобы перешел на закрытый медицинский канал, чтобы сообщить о наблюдении группы существ. Джентиле утверждает, что Армстронг и Олдрин, согласно расшифровкам энтузиастов, сказали нечто вроде: «Они здесь. Они на том кратере и наблюдают за нами».

Однако официальные документы NASA не подтверждают использование резервного канала для подобных сообщений. Более того, представители правительства США и Пентагона неоднократно заявляли, что не имеют доказательств существования внеземных форм жизни. Тем не менее, Джентиле ссылается на заявления бывших сотрудников ЦРУ и некоторых астронавтов, которые уверяют, что на Луне есть нечто, о чем NASA предпочитает молчать с 1972 года.

В 1970–80-х годах ЦРУ действительно проводило эксперименты с так называемыми «дистанционными наблюдателями» — людьми, утверждавшими, что могут получать информацию об удаленных объектах и событиях. Одним из самых известных был Инго Суонн, который в книге «Проникновение: Вопрос внеземной и человеческой телепатии» описал, как в 1975 году «видел» на обратной стороне Луны башни, здания и гуманоидов, занятых работой в секретном комплексе. Суонн утверждал, что существа не только заметили его присутствие, но и каким-то образом дали понять, что знают о наблюдении с Земли.

Еще один участник лунной программы, астронавт «Аполлона-14» Эдгар Митчелл, открыто заявлял о своей уверенности в реальности НЛО и визитах инопланетян на Землю. По словам Джентиле, Митчелл призывал к раскрытию информации международного характера правительствами разных стран. «Каждый астронавт видел странные вещи в космосе. Эдгар Митчелл — шестой человек на Луне, не какой-то чудак, а национальный герой», — приводит слова ведущего подкаст.

Скептики, однако, не разделяют энтузиазма в отношении теорий заговора. В соцсетях звучит мнение, что задержка «Артемиды II» — лишь подтверждение того, что NASA технически отстает, а не доказательство лунного заговора. Некоторые пользователи иронизируют: «SpaceX запускает по 20 ракет в год, а вы — одну за три года? Мы никогда не были на Луне».

Что касается технической стороны, NASA первоначально планировало отправить четырех астронавтов в 10-дневный полет вокруг Луны не ранее конца 2025 года (позже сроки были сдвинуты на 2026 год). Во время предполетных тестов инженеры столкнулись с проблемами: из-за сильных морозов и утечек топлива тестирование системы было приостановлено. В официальном заявлении NASA говорится: «Инженеры провели генеральную репетицию запуска, но за несколько минут до конца отсчета зафиксировали резкое увеличение утечки водорода».

Тестирование, известное как «мокрая генеральная репетиция», включает в себя заправку ракеты SLS для миссии «Артемида II» более чем 700 тысячами галлонов сверхохлажденного жидкого водорода и кислорода. Именно эти компоненты необходимы для вывода корабля Orion в космос. Сейчас NASA рассматривает новые окна для запуска, однако официально подтверждено, что пилотируемый облет Луны состоится в 2026 году.

В итоге, несмотря на отсутствие официально подтвержденных сенсационных заявлений о внеземной жизни, интерес к этой теме не угасает. Каждый новый сбой или задержка в современной космической программе лишь подогревают дискуссии о том, что же на самом деле произошло на Луне более полувека назад и почему возвращение туда дается с таким трудом.