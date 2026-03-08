«Артемида-2» против «Аполлона-11»: Утечка топлива, молчание NASA и загадка Армстронга

8 марта 2026, 22:07
Задержка «Артемиды II» вновь разожгла интерес к старым лунным теориям
Задержка «Артемиды II» вновь разожгла интерес к старым лунным теориям
Вокруг задержки миссии Artemis II разгораются споры: одни обсуждают технические сложности NASA, другие вспоминают загадочные истории о находках на Луне в 1969 году. Почему эти вопросы вновь стали актуальны и как они влияют на доверие к космическим программам сегодня - в нашем материале.
Перенос старта миссии «Артемида II» вновь вывел на поверхность как технические вопросы, так и многолетние конспирологические теории, связанные с лунной программой NASA. На фоне переноса запуска на 2026 год в обществе усилились дискуссии не только о причинах сбоев, но и о загадочных событиях, сопровождавших исторический полет «Аполлона-11» в 1969 году. Эта тема вновь стала актуальной, поскольку любые проблемы в космической отрасли неизбежно подогревают интерес к прошлым «белым пятнам» истории.
В последние недели в соцсетях и популярных подкастах, таких как The Why Files, активно обсуждается теория, согласно которой астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин столкнулись с неизвестными существами на поверхности Луны. По словам ведущего Эй Джей Джентиле, существует версия о «потерянной» радиопередаче, в которой экипаж «Аполлона-11» якобы перешел на закрытый медицинский канал, чтобы сообщить о наблюдении группы существ. Джентиле утверждает, что Армстронг и Олдрин, согласно расшифровкам энтузиастов, сказали нечто вроде: «Они здесь. Они на том кратере и наблюдают за нами».
Однако официальные документы NASA не подтверждают использование резервного канала для подобных сообщений. Более того, представители правительства США и Пентагона неоднократно заявляли, что не имеют доказательств существования внеземных форм жизни. Тем не менее, Джентиле ссылается на заявления бывших сотрудников ЦРУ и некоторых астронавтов, которые уверяют, что на Луне есть нечто, о чем NASA предпочитает молчать с 1972 года.
В 1970–80-х годах ЦРУ действительно проводило эксперименты с так называемыми «дистанционными наблюдателями» — людьми, утверждавшими, что могут получать информацию об удаленных объектах и событиях. Одним из самых известных был Инго Суонн, который в книге «Проникновение: Вопрос внеземной и человеческой телепатии» описал, как в 1975 году «видел» на обратной стороне Луны башни, здания и гуманоидов, занятых работой в секретном комплексе. Суонн утверждал, что существа не только заметили его присутствие, но и каким-то образом дали понять, что знают о наблюдении с Земли.
Еще один участник лунной программы, астронавт «Аполлона-14» Эдгар Митчелл, открыто заявлял о своей уверенности в реальности НЛО и визитах инопланетян на Землю. По словам Джентиле, Митчелл призывал к раскрытию информации международного характера правительствами разных стран. «Каждый астронавт видел странные вещи в космосе. Эдгар Митчелл — шестой человек на Луне, не какой-то чудак, а национальный герой», — приводит слова ведущего подкаст.
Скептики, однако, не разделяют энтузиазма в отношении теорий заговора. В соцсетях звучит мнение, что задержка «Артемиды II» — лишь подтверждение того, что NASA технически отстает, а не доказательство лунного заговора. Некоторые пользователи иронизируют: «SpaceX запускает по 20 ракет в год, а вы — одну за три года? Мы никогда не были на Луне».
Что касается технической стороны, NASA первоначально планировало отправить четырех астронавтов в 10-дневный полет вокруг Луны не ранее конца 2025 года (позже сроки были сдвинуты на 2026 год). Во время предполетных тестов инженеры столкнулись с проблемами: из-за сильных морозов и утечек топлива тестирование системы было приостановлено. В официальном заявлении NASA говорится: «Инженеры провели генеральную репетицию запуска, но за несколько минут до конца отсчета зафиксировали резкое увеличение утечки водорода».
Тестирование, известное как «мокрая генеральная репетиция», включает в себя заправку ракеты SLS для миссии «Артемида II» более чем 700 тысячами галлонов сверхохлажденного жидкого водорода и кислорода. Именно эти компоненты необходимы для вывода корабля Orion в космос. Сейчас NASA рассматривает новые окна для запуска, однако официально подтверждено, что пилотируемый облет Луны состоится в 2026 году.
В итоге, несмотря на отсутствие официально подтвержденных сенсационных заявлений о внеземной жизни, интерес к этой теме не угасает. Каждый новый сбой или задержка в современной космической программе лишь подогревают дискуссии о том, что же на самом деле произошло на Луне более полувека назад и почему возвращение туда дается с таким трудом.
Похожие материалы
-
08.03.2026, 14:09
Не только нижняя полка: россиянам рассказали о неочевидных нюансах выбора мест в поездах
Выбор места в поезде напрямую влияет на качество поездки: шум, температура и близость к туалету могут испортить даже короткое путешествие. В материале - разбор, какие места в плацкарте, купе и сидячем вагоне считаются самыми удобными и почему это важно учитывать заранее.Читать далее
-
08.03.2026, 11:22
В преддверии запуска «Прогресса»: «Роскосмос» отчитался о досрочном ремонте на Байконуре
На космодроме Байконур после оперативного восстановления кабины обслуживания стартовой площадки началась подготовка к запуску грузового корабля «Прогресс». Запуск намечен на 22 марта, что подчеркивает важность своевременного ремонта для реализации космических программ России.Читать далее
-
08.03.2026, 11:04
Ошибка НАСА или экономия: почему уникальные видео «Аполлона-11» были утеряны навсегда
История с исчезновением оригинальных пленок высадки на Луну до сих пор вызывает споры. Почему NASA решилось на перезапись уникальных материалов, и как это повлияло на общественное мнение? Эксперты раскрывают детали, которые меняют взгляд на события 1969 года.Читать далее
-
07.03.2026, 20:59
«Россети Северо-Запад» инвестируют 1,4 млрд рублей в новые счетчики для филиалов
Компания объявила о крупной закупке оборудования. Прием заявок открыт до марта 2026 года. Контракт оценивается в 1,4 млрд рублей. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
07.03.2026, 20:52
На трассе «Нарва» столкнулись автобус и такси: число пострадавших увеличилось
В Волосовском районе произошло серьезное ДТП. Пострадали пассажиры автобуса и водитель такси. Обстоятельства аварии выясняются. Следите за развитием событий.Читать далее
-
07.03.2026, 20:38
В центре Петербурга снесут шесть зданий ради скоростной магистрали
В центре Петербурга стартует масштабная стройка. Шесть зданий исчезнут с карты города. Проект получил одобрение КГИОП. Горожан ждут перемены в привычном ландшафте.Читать далее
-
07.03.2026, 18:06
Необычный фудтрак в стиле ретро-бумбокса из Китая: новый взгляд на мобильные дома
Китайские инженеры вновь удивили автолюбителей, представив фудтрак в виде огромного бумбокса. Такой подход к мобильному жилью и уличной торговле может изменить представления о компактных домах и коммерческих авто. Почему именно сейчас этот тренд набирает обороты - разбираемся в деталях.Читать далее
-
07.03.2026, 06:49
CR450: новый рекорд скорости на железных дорогах Китая и технологический прорыв
Китай завершает ключевые испытания поезда CR450, который уже показал рекордные скорости и обещает изменить стандарты железнодорожных перевозок. Инженеры добились снижения веса и аэродинамического сопротивления, а также ускорили разгон. Почему этот проект важен для всей отрасли - в нашем материале.Читать далее
-
07.03.2026, 05:49
На Байконуре завершили срочный ремонт кабины обслуживания после запуска «Союза-2.1а»
После ноябрьского запуска «Союза-2.1а» на Байконуре специалисты оперативно восстановили кабину обслуживания на 31-й площадке. В кратчайшие сроки были заменены ключевые узлы и внедрены новые методики монтажа. Почему это событие важно для будущих запусков - в нашем материале.Читать далее
-
07.03.2026, 04:46
РЖД запускает капсульные вагоны: новый стандарт комфорта для дальних поездок
В 2028 году на российских железных дорогах появятся капсульные вагоны, которые полностью меняют привычный формат ночных поездок. Новая концепция ориентирована на индивидуальный комфорт и приватность, что особенно актуально для одиночных путешественников. Почему это решение может стать настоящим прорывом для рынка пассажирских перевозок - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы
-
08.03.2026, 14:09
Не только нижняя полка: россиянам рассказали о неочевидных нюансах выбора мест в поездах
Выбор места в поезде напрямую влияет на качество поездки: шум, температура и близость к туалету могут испортить даже короткое путешествие. В материале - разбор, какие места в плацкарте, купе и сидячем вагоне считаются самыми удобными и почему это важно учитывать заранее.Читать далее
-
08.03.2026, 11:22
В преддверии запуска «Прогресса»: «Роскосмос» отчитался о досрочном ремонте на Байконуре
На космодроме Байконур после оперативного восстановления кабины обслуживания стартовой площадки началась подготовка к запуску грузового корабля «Прогресс». Запуск намечен на 22 марта, что подчеркивает важность своевременного ремонта для реализации космических программ России.Читать далее
-
08.03.2026, 11:04
Ошибка НАСА или экономия: почему уникальные видео «Аполлона-11» были утеряны навсегда
История с исчезновением оригинальных пленок высадки на Луну до сих пор вызывает споры. Почему NASA решилось на перезапись уникальных материалов, и как это повлияло на общественное мнение? Эксперты раскрывают детали, которые меняют взгляд на события 1969 года.Читать далее
-
07.03.2026, 20:59
«Россети Северо-Запад» инвестируют 1,4 млрд рублей в новые счетчики для филиалов
Компания объявила о крупной закупке оборудования. Прием заявок открыт до марта 2026 года. Контракт оценивается в 1,4 млрд рублей. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
07.03.2026, 20:52
На трассе «Нарва» столкнулись автобус и такси: число пострадавших увеличилось
В Волосовском районе произошло серьезное ДТП. Пострадали пассажиры автобуса и водитель такси. Обстоятельства аварии выясняются. Следите за развитием событий.Читать далее
-
07.03.2026, 20:38
В центре Петербурга снесут шесть зданий ради скоростной магистрали
В центре Петербурга стартует масштабная стройка. Шесть зданий исчезнут с карты города. Проект получил одобрение КГИОП. Горожан ждут перемены в привычном ландшафте.Читать далее
-
07.03.2026, 18:06
Необычный фудтрак в стиле ретро-бумбокса из Китая: новый взгляд на мобильные дома
Китайские инженеры вновь удивили автолюбителей, представив фудтрак в виде огромного бумбокса. Такой подход к мобильному жилью и уличной торговле может изменить представления о компактных домах и коммерческих авто. Почему именно сейчас этот тренд набирает обороты - разбираемся в деталях.Читать далее
-
07.03.2026, 06:49
CR450: новый рекорд скорости на железных дорогах Китая и технологический прорыв
Китай завершает ключевые испытания поезда CR450, который уже показал рекордные скорости и обещает изменить стандарты железнодорожных перевозок. Инженеры добились снижения веса и аэродинамического сопротивления, а также ускорили разгон. Почему этот проект важен для всей отрасли - в нашем материале.Читать далее
-
07.03.2026, 05:49
На Байконуре завершили срочный ремонт кабины обслуживания после запуска «Союза-2.1а»
После ноябрьского запуска «Союза-2.1а» на Байконуре специалисты оперативно восстановили кабину обслуживания на 31-й площадке. В кратчайшие сроки были заменены ключевые узлы и внедрены новые методики монтажа. Почему это событие важно для будущих запусков - в нашем материале.Читать далее
-
07.03.2026, 04:46
РЖД запускает капсульные вагоны: новый стандарт комфорта для дальних поездок
В 2028 году на российских железных дорогах появятся капсульные вагоны, которые полностью меняют привычный формат ночных поездок. Новая концепция ориентирована на индивидуальный комфорт и приватность, что особенно актуально для одиночных путешественников. Почему это решение может стать настоящим прорывом для рынка пассажирских перевозок - в нашем материале.Читать далее