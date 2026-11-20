20 ноября 2026, 08:08
Сборка в Коврове, двигатели из Китая — стоит ли покупать современный ЗиД
Сборка в Коврове, двигатели из Китая — стоит ли покупать современный ЗиД
В линейке ЗиД есть модели от 105 до 218 тысяч рублей, но происхождение у них смешанное: завод выпускает рамы и собирает технику из китайских комплектов. После сборки мотоциклы проходят проверку пробегом от 2000 до 3000 км.
Российский мотоциклетный рынок переживает непростой этап возрождения: после десятилетий забвения отечественные заводы вновь пытаются заявить о себе. Однако за громкими названиями и знакомыми с детства логотипами скрывается непростая экономическая реальность. На примере продукции Ковровского завода имени Дегтярева (ЗиД) можно наглядно увидеть, как выглядит современное «российское» мотостроение — и почему за словом «отечественный» далеко не всегда стоит полный производственный цикл.
Вопрос о том, являются ли мотоциклы ЗиД российской сборкой или китайским конструктором, волнует многих потенциальных покупателей. Юридически это российская продукция: техника собирается и продается заводом из Коврова. Однако если оценивать происхождение узлов и агрегатов, картина иная — это глубокая локализация китайских платформ с отдельными элементами собственного производства. Полностью отечественного мотоцикла «с нуля» в актуальной линейке завода нет.
После длительного перерыва Завод имени Дегтярева вернулся к мотоциклетному направлению. В 2026 году производитель предлагает три основные модели: легкий дорожный ЗиД-125, эндуро ZiD 250 «Лис» и дорожный ZiD 300-01 «Стайер». Цены стартуют примерно от 105 тысяч рублей за 125-кубовую версию и достигают 218 тысяч рублей за флагманский «Стайер».
Наиболее показателен пример ЗиД-125. Его двигатель объемом 119,6 куб. см и мощностью 6,8 л.с. — это китайский агрегат YINXIANG 153FMI. Рама, по данным профильных изданий, разработана и сваривается в России, на ковровском заводе. Таким образом, это уже не просто «отверточная сборка», но и не полный цикл: ключевой узел — мотор — остается импортным.
ZiD 300-01 «Стайер» оснащается двигателем объемом 282,7 куб. см мощностью 28 л.с., который восходит к известной платформе Lifan. Завод сотрудничает с Lifan не первый год, и этот мотор считается одним из самых распространенных и ремонтопригодных в своем классе. ZiD 250 «Лис» занимает промежуточное положение: его 225-кубовый двигатель мощностью 15 л.с. с 2024 года изготавливается по спецификациям ЗиД, хотя база также китайская.
Причина отсутствия полностью собственных мотоциклов прозаична, и ее признают сами отраслевые обозреватели: объем российского рынка малокубатурной мототехники недостаточен для окупаемости полноценного производства полного цикла. Разработка собственного четырехтактного двигателя и налаживание массового выпуска потребовали бы вложений, которые не окупятся десятилетиями при текущем спросе. Поэтому ЗиД выбрал путь «поэтапной локализации»: сначала сборка крупными узлами, затем постепенное замещение отдельных компонентов. Показательно, что даже ЗиД-125 изначально планировали сделать полностью отечественным, но в итоге от полной локализации отказались из-за низкого спроса.
Так является ли это «российским мотоциклом»? Юридически — да. Техника имеет российский VIN, собирается на российском заводе и продается под российской маркой. Она подлежит регистрации в ГИБДД как полноценное транспортное средство, а для 125-кубовой модели достаточно прав категории А1. Фактически же это продукт глобальной кооперации с доминирующей китайской компонентной базой. И это не уникальная российская ситуация: мелкосерийная мотосборка по всему миру, включая европейские бренды в бюджетном сегменте, давно работает по схожим схемам.
Для покупателя плюсы такой схемы очевидны: низкая цена, доступность запчастей (двигатели Lifan и Yinxiang распространены повсеместно), ремонтопригодность в любом гараже. Минусы тоже понятны: это не «Восход» и не «Ковровец» в ностальгическом смысле — ни по конструкции, ни по ресурсу, ни по идеологии. Это утилитарный бюджетный транспорт, сделанный по современным китайским лекалам, но с российской пропиской и, в случае с рамой ЗиД-125, с реальным российским вкладом в конструкцию.
Вывод: современный ЗиД — это не «чисто российский мотоцикл» и не «просто китайский конструктор». Это гибрид: китайская агрегатная база, российская сборка, юридический статус отечественного производителя и поэтапная, но незавершенная локализация. Называть это «российской сборкой» корректно. Называть «российской разработкой» — уже натяжка.
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