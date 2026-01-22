Электроника из трех букв – кто умнее: водитель или машина

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

22 января 2026, 08:38

Что скрывают аббревиатуры из трех букв: действительно ли полезны системы безопасности

Что скрывают аббревиатуры из трех букв: действительно ли полезны системы безопасности

Электроника из трех букв – кто умнее: водитель или машина

Что скрывают аббревиатуры из трех букв: действительно ли полезны системы безопасности

Знаете ли вы, что означают загадочные буквы на панели вашего авто? Почему одни системы срабатывают мгновенно, а другие подводят? Какие технологии уже спасают жизни, а какие только пугают водителей? Ответы удивят.

Знаете ли вы, что означают загадочные буквы на панели вашего авто? Почему одни системы срабатывают мгновенно, а другие подводят? Какие технологии уже спасают жизни, а какие только пугают водителей? Ответы удивят.

Открываешь каталог нового автомобиля — и сразу теряешься в потоке загадочных сокращений: ABS, ESP, VSA, HAC, EBD, ICA. Для большинства водителей эти три-четыре буквы — не более чем магия, хотя именно они способны однажды спасти жизнь. Портал выяснил 110km.ru, что на самом деле скрывается за этими аббревиатурами, и как работают электронные помощники, которые обещают сделать вождение безопаснее?

Первые электронные системы безопасности появились в автомобилях еще в 1970-х. Антиблокировочная система тормозов (ABS) дебютировала на Mercedes-Benz W116 и быстро стала стандартом. Позже к ней добавились системы стабилизации (ESP, ESC и их аналоги), которые теперь встречаются даже в бюджетных моделях. Но если с ABS все относительно ясно — она не дает колесам блокироваться при экстренном торможении, — то с остальными системами все не так просто.

Три буквы, которые решают все

Стабилизация курсовой устойчивости — ESP, ESC, VSA, PSM и еще десяток названий — работает по одному принципу: предотвращает заносы и неуправляемое скольжение. Производителей много, но суть одна: электроника анализирует данные с датчиков вращения колес и движения кузова, вмешивается в работу тормозов и двигателя, чтобы вернуть машину на траекторию. Различия — только в нюансах настроек и алгоритмах, которые каждый бренд считает своим секретом.

Интересно, что эти системы пришли в автопром из авиации, но в упрощенном виде. Например, датчики, фиксирующие переворот, важнее для подушек безопасности, чем для стабилизации. Кстати, эйрбеги при переворотах срабатывают не всегда — иногда это даже опасно. Впрочем, большинство водителей об этом не задумывается, пока не столкнется с реальной аварией.

ADAS: умные помощники или иллюзия контроля?

Сегодня на смену классическим системам пришли целые комплексы электронных ассистентов — ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). Это не только адаптивный круиз-контроль и удержание в полосе, но и автоматическое торможение, слежение за дорожными знаками, предупреждение о препятствиях и даже попытки автопилотирования. Особенно активно такие технологии внедряют китайские бренды, хотя их корни — в Европе и Японии.

ADAS работает на основе камер, радаров, лидаров и сонаров, которые сканируют пространство вокруг машины на сотни метров вперед. Например, современные Geely и Chery используют наработки Volvo и австрийских инженеров, а BYD сотрудничает с Mercedes-Benz. Впрочем, до уровня управления световым пучком, как у Mercedes или Lexus, китайцы пока не добрались. Но и то, что уже есть, впечатляет: автомобиль способен самостоятельно распознать разбитую машину на трассе и увернуться от столкновения, если водитель отвлекся.

Автопилот: реальность или маркетинг?

Многие производители спешат заявить о наличии автопилота, но на деле это пока лишь эксперименты. Ответственность за управление по-прежнему лежит на водителе, а полностью автономные системы — вопрос будущего. Европейские и американские бренды делают ставку на радары и камеры, китайцы — на IT и обмен данными между машинами. Например, лидары не только помогают управлять, но и собирают информацию для других автомобилей, чтобы те заранее знали о дорожной ситуации впереди. В России и Беларуси такие технологии пока недоступны, но прогресс не остановить.

Интересно, что даже адаптивный круиз-контроль бывает разным. В Geely, например, есть обычный ACC и более продвинутый ICA, который берет на себя почти все управление. В премиальных Mercedes-Benz еще десять лет назад были системы, позволяющие ехать по городу, едва касаясь руля и педалей. Сейчас китайские ADAS уже догоняют немецкие разработки, а в некоторых аспектах даже опережают японцев.

Знаки, двери и неожиданные ловушки

Считывание дорожных знаков — отдельная история. Камеры высокого разрешения анализируют изображение, распознают цифры и символы, но не всегда делают это безошибочно. Некоторые автомобили запаздывают с реакцией, другие путают знаки, особенно если их несколько рядом. Все зависит от калибровки и качества камер. Например, в Subaru комплекс EyeSight обходится без радаров и лидаров, полагаясь только на камеры, и это работает не хуже, чем у конкурентов.

Еще одна функция — предотвращение столкновений при открытии дверей. Если сзади приближается машина, электроника может не только предупредить водителя, но и заблокировать дверь, как это реализовано в Lexus и некоторых китайских моделях. Сонары и ультразвуковые датчики контролируют пространство в радиусе нескольких метров, а камеры и радары следят за движением других участников дорожного движения.

Простые решения для сложных ситуаций

Не все системы безопасности сложны. Например, HAC (или HSA) — помощник при старте на подъеме — просто удерживает тормозное давление несколько секунд после отпускания педали, чтобы машина не покатилась назад. Auto Hold работает по схожему принципу, удерживая автомобиль до нажатия на газ. EBD — распределяет тормозные усилия в зависимости от загрузки, а Brake Assist помогает при экстренном торможении, реагируя не на силу, а на скорость нажатия педали. Даже если у водителя не хватает физической силы, электроника компенсирует это мгновенным усилением тормозов.

Впрочем, чем реже срабатывают эти системы, тем выше уровень водителя. В странах, где контраварийная подготовка — часть обязательного обучения, электронные помощники включаются реже. Но полностью полагаться на них не стоит: ни одна система не способна учесть все нюансы дорожных условий и человеческого поведения. Электроника — это страховка, а не замена здравому смыслу.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Две сенсационные премьеры Volvo: кроссовер EX60 и EX60 Cross Country
Владение LADA Iskra: сколько реально стоит месяц за рулем нового седана
FAW Bestune готовит локализацию моделей Т90, В70 и нового Т77 для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Магнитогорск Нижний Новгород Свердловская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться