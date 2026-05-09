Как вас обманывают в каждом объявлении: расшифровываем фразы продавцов подержанных машин

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

9 мая 2026, 19:41

Что скрывают формулировки в объявлениях о продаже авто: пять тревожных сигналов

Что скрывают формулировки в объявлениях о продаже авто: пять тревожных сигналов

Как вас обманывают в каждом объявлении: расшифровываем фразы продавцов подержанных машин

Что скрывают формулировки в объявлениях о продаже авто: пять тревожных сигналов

Многие объявления о продаже автомобилей на вторичном рынке содержат фразы, которые могут ввести в заблуждение даже опытного покупателя. Разбираем, что на самом деле стоит за популярными формулировками и как не ошибиться при выборе машины. Важно знать эти нюансы, чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами после покупки.

Многие объявления о продаже автомобилей на вторичном рынке содержат фразы, которые могут ввести в заблуждение даже опытного покупателя. Разбираем, что на самом деле стоит за популярными формулировками и как не ошибиться при выборе машины. Важно знать эти нюансы, чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами после покупки.

Покупка автомобиля с пробегом всегда связана с риском, особенно если полагаться только на текст объявления. За привычными фразами часто скрываются детали, влияющие на стоимость и надежность машины, а интересы продавца и покупателя не всегда совпадают.

Фразы вроде «не битая», «один хозяин» или «без вложений» стали настолько привычными, что их истинный смысл ускользает. На самом деле за ними могут скрываться нюансы, которые не отражаются ни в документах, ни в отчетах по VIN.

«Не бита, не крашена» обычно означает лишь отсутствие серьезной аварии, зафиксированной официально. Однако кузовной ремонт без страховой не оставляет следов в базах: около 40% подержанных авто имеют следы восстановления. Проверить правдивость можно только визуально и прибором для замера толщины краски.

«Один хозяин» — не гарантия бережной эксплуатации. Важно уточнить, кто владел машиной: физлицо или юрлицо. Автомобиль такси или каршеринга формально может иметь одного владельца, но огромный пробег и жесткий режим эксплуатации снижают ресурс узлов. Перекупщики часто не переоформляют авто на себя, чтобы сохранить «чистую» историю.

«Без вложений» чаще всего означает, что продавец устранил лишь самые очевидные проблемы перед продажей. Это не страхует от будущих трат на расходники, тормоза или масла. Честный владелец всегда расскажет, какие работы недавно проводились и когда было последнее ТО.

«Масло не жрет» — хороший знак, но не абсолютная гарантия исправности двигателя. Даже без расхода масла возможны проблемы с сальниками, турбиной или охлаждением. Белый налет на крышке или «майонез» в масле сигнализируют о попадании антифриза — повод либо отказаться от покупки, либо торговаться.

«Гаражное хранение» бывает как плюсом, так и минусом. Сухой отапливаемый гараж продлевает жизнь кузову, а металлическая «ракушка» без вентиляции, наоборот, способствует конденсату и коррозии. Словам не верьте — осматривайте пороги и днище лично.

Чтобы быстро отсеять сомнительные варианты, попросите фото СТС и ПТС: по ним видно реальное количество владельцев. Отказ или задержка ответа выдают перекупщика. Зная VIN, проверьте историю, штрафы и запреты на регистрационные действия — автомобиль с долгами не оформить. Хорошие предложения уходят за часы, поэтому следите за новыми объявлениями и действуйте быстро.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Как перевозить рассаду на дачу: главные ошибки и советы для водителей
Почему покупатели авто ошибаются: как эмоции и тренды влияют на выбор машины
JAC JS9 готовится к выходу в России: первые фото и детали нового внедорожника
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Красноярск Смоленск Волгоград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться