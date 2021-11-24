Легенда советской истории: самый большой в мире вертолет В-12
Франкенштейн в мире авиации: разработка В-12 М.Миля
В разгар Холодной войны в СССР началась разработка нового большого вертолета для транспортировки межконтинентальных баллистических ракет, по крайне мере в этом были уверена в США. На тот момент на вооружении советской армии уже были мощные и довольно большие вертолеты, в их числе Ми-6, поэтому новая концепция не была полной неожиданностью. Новый транспортник должен был стать чем-то вроде американского Боинг СН-47 «Чинук», который поступил в арсенал армии США в 1962 году.
Но то, что в итоге предложил конструктор Михаил Миль, было настоящим монстром, затмившим абсолютно все вертолеты, которые и сейчас используются в мире. Прототип машины, которая могла бы стать Ми-12, в итоге получила имя В-12.
Детали проекта летающего монстра
Благодаря своей поперечной конфигурации В-12 не нуждался в хвостовом винте, а на каждом крыле обратного сужения размещался несущий винт вертолета. Да, их было два. Оба винта вращались в противоположных направлениях, обеспечивая стабильность вертолета и балансируя реактивный крутящий момент. Большой хвост от самолета существенно повышал маневренность В-12 на высоких скоростях, а еще у него был просто невероятных размеров грузовой отсек. В нем легко можно было перевозить грузовики и танки, солдат и всевозможные припасы. При желании В-12 легко могли превратить в гражданский вертолет, его пассажировместимость составляла 196 человек, плюс 10 человек экипажа. Но он был создан для других задач.
Предполагалось, что военные самолеты будут доставлять боеголовки на самые отдаленные аэродромы, а уже оттуда силами В-12 они будут переправляться на тайные базы в бескрайних российских таежных лесах. Если бы ракеты бесследно исчезали в сибирской глуши так, что американцы бы не имели понятия о том, где находится советский арсенал баллистических ракет, то это бы вызвало немалую панику в командовании США.
Первый свой полет В-12 совершил в июле 1968 года, его четыре газотурбиновых двигателя имели совокупную мощность 26000 л.с.
Первое появление Гиганта Гомера
Второй прототип В-12 впервые поднялся в воздух лишь в 1973 году, до этого он целый год ожидал поступления новых экспериментальных двигателей. Но уже в 1971 году состоялась демонстрация первого прототипа В-12 на Парижском авиасалоне, где он установил несколько рекордов, в том числе по грузоподъемности – 44 тонны. В НАТО этого гиганта тут же прозвали Гомером. Изначально новая разработка казалась очень многообещающей, все говорило о том, что ОКБ Миля создало потрясающую машину, но, оказалось, что не все так радужно.
Во-первых, прототип слишком долго ждал своего первого полета – он был задуман еще в 1959 году, а впервые поднялся в воздух лишь в 1968. Не обошлось без ряда проблем с летными характеристиками. Но по большей части они были устранены. А во-вторых, и это главное, военная карьера вертолета так и не успела начаться, поскольку в нем просто исчезла необходимость. Американские спутники-шпионы кружили на орбите земли и могли делать снимки военных объектов СССР с гораздо большей эффективностью, чем самолет разведчик. Так что планы секретной переброски ракет на таежные базы провалились бы. К тому же в 70-е годы в СССР уже выпускались настолько «миниатюрные» ракеты, что их легко и незаметно можно было транспортировать куда угодно на грузовиках.
Завершение грандиозного проекта
В 1974 Советский союз окончательно закрыл проект вертолетов В-12, позднее был разработан Ми-26, который больше соответствовал текущим нуждам СССР. Проект В-12 не канул в небытие, оба прототипа до сих пор целы, причем первый служит музейным экспонатом на территории Московского вертолетного завода. Этот вертолет до сих пор считается самым большим и грузоподъемным из всех, что когда-либо создавались, и служит напоминанием о мощи Советского союза.
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