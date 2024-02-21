Что случится с китайскими машинами в России в 2024 году: прогноз эксперта

Ранее мы писали Дилеры готовятся к «ценовым войнам». Прогноз авторынка России на 2024 год Первая ценовая война разразилась на авторынке Китая, где Tesla вступила в жесткую схватку с местными производителями ... Читать далее

Журналисты издания NaAvtoTrasse.ru спросили топ-менеджера лизинговой компании Владимира Новикова, насколько уязвимо сейчас положение китайских производителей в России. По словам эксперта, поводов для опасений нет. Компании из Поднебесной имеют все шансы не только сохранить, но и приумножить свою долю на рынке РФ за счет постоянного расширения ассортимента. По качеству и уровню оснащения их автомобили не уступают западным аналогам, при этом стоят они ощутимо дешевле и предлагают официальную заводскую гарантию, срок которой по некоторым моделям достигает 5 – 7 лет.

В январе 2024 года в десятку бестселлеров российского авторынка попали восемь китайских автомобилей. Пользуются спросом «китайцы» и при покупке в лизинг. По итогам прошлого года количество сделок с ними выросло в 2,5 раза (+169%) по сравнению с показателями 2022 года. Такой тренд сохранится и в текущем году.

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