Что собой представляет новый российский боевой автомобиль: информация, фото
Фото: cont.ws
Впервые его показали широкой общественности на прошлогоднем форуме «Армия-2020» в подмосковной Кубинке, за его рулем посидел даже министр обороны РФ. Он же, кстати, благословил испытать багги в условиях командно-штабных учений «Кавказ-2020».
Как повел себя «Тигр» на «поле брани», официальные источники не сообщили, ограничившись стандартным для таких случаев клише: «Автомобиль успешно выполнил все поставленные задачи, в том числе участвовал в тактическом воздушном десанте, без единой поломки, доказав свою высокую надежность».
При этом сделано заявление, что СБМ ВПК-233136 предназначен не только для армии (точнее - Сил специальных операций Министерства обороны), но и для других подразделений спецназа.
Техническая начинка
Багги разработали конструкторы ООО «ВПК» (Военно-промышленная компания), что называется, «в инициативном порядке». То есть не по требованию или по техническому заданию оборонного ведомства, на по инициативе самого предприятия. Главной целью стояло создание скоростной разведывательно-штурмовой машины высокой проходимости, способной совершать глубокие рейды в тыл противника.
За основу, как было сказано выше, было взято шасси специальной бронированной машины СБМ ВПК-233136. В качестве силового агрегата был выбран ярославский турбодизель ЯМЗ-5347-24 мощностью 240 л.с. плюс 6-ступенчатая автоматическая коробка передач (отечественного производства либо буржуйская – данные не приводятся).
Габаритные размеры автомобиля: 5700x2330x2100 мм. Клиренс – 40 см. Масса транспортного средства - 8 тонн. Колесная формула - 4x4. Запас хода – не менее 1000 км. Подвеска – независимая торсионная. Максимальная скорость по шоссе – 120 км/ч. Максимальный угол преодолеваемого подъема/косогора - не менее 31/20 град. Высота вертикальной стенки, преодолеваемой автомобилем - не менее 0,4 метра. Грузоподъемность – более 2 тонн, что позволяет брать на борт не только хорошо экипированных бойцов (до 5 членов экипажа, включая водителя), но и дополнительное вооружение.
Бонду на зависть
Судите сами. На борту смонтированы кронштейны для установки 4 пулеметов, установленных, что называется, «по кругу»: 12,7-миллиметрового 6П58 «Корд» и трех 7,62-миллиметровых ПКП «Печенег» (или ПКМ), есть места для магазин-коробок с патронами для этих самых пулеметов, снаряженных в ленты: 400 патронов для 12,7-мм пулемета и 3 200 патронов для 7,62-мм пулеметов.
Это, как вы понимаете, не все, ибо багги создавалось для настоящих суперменов. Отсюда - укладки для размещения 3 реактивных противотанковых гранат РПГ-26 (или реактивных штурмовых гранат РШГ-2) и 2 переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла-С» (или «Верба»). Возможна также установка пусковых установок ПТУР. Арсенал, который бы сделал честь мистеру Бонду. Плюс антитравматические сиденья для членов экипажа – с высокими прямыми спинками, подголовниками и ремнями безопасности в обеих сторон.
Кузов багги СБМ ВПК-233136 «Тигр» выполнен преимущественно в желтом (или, правильнее сказать, песочном) окрасе. Это косвенно намекает на потенциальные места его применения. Немного черных элементов добавляют облику эстетической агрессии. Головная светооптика и задние фонари – в светодиодном исполнении. В салоне много кожи того же песочного оттенка, в нее зашиты рулевое колесо и центральный тоннель. Приборы – архаичного аналогового типа, цифровые изыски здесь явно не уместны. Для кузова предусмотрен тент с «окнами» из прозрачного пластика на люверсах.
«Медведь-волк»
СБМ ВПК-233136 «Тигр» отнюдь не откровение в мире армейских багги. В середине прошлого десятилетия появилась и вскоре была реализована идея создания многоцелевой машины класса «багги» для спецподразделений.
Усилиями инженеров Российского университета спецназа (г. Гудермес) и компании «Ф-МотоСпорт» (г. Фрязино) был создан проект багги для армии и прочих силовых структур. На тот момент он получил название «Алабай», но после своего дальнейшего развития приобрел нынешний вид и новое имя - «Чаборз» (чечен. «Медведь-волк»).
В производстве этих багги, как отмечают коллеги из «военных» СМИ, участвует несколько предприятий: часть агрегатов изготавливает «Чеченавто», другие поступают с завода «Ф-МотоСпорт», силовые агрегаты же поставляет «АвтоВАЗ».
«Жук»-прародитель
Под багги обычно понимают рамные автомобили с высокой проходимостью и прочностью, предназначенные для активной езды по пересечённой местности. Название происходит от английского слова Buggy («кабриолет» или «лёгкая коляска»).
Самые первые багги появились в далекие 1950-е годы в Соединенных Штатах. Тогда, как правило, для производства багги, применяли основу автомобиля Volkswagen Bug («Жук»). Именно от этого слова «Bug» и получили производную уменьшительную форму «Buggy», что переводится как «жучок». Рама подобных автомобилей производится таким образом, чтобы обеспечить максимальную прочность при минимальном весе.
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