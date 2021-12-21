Что такое Северная петля: самый лучший тест для спорткаров
Трек этот носит название Nordschleife, в переводе на русский – «Северная петля». Десятки различных поворотов, а также перепады высот делают петлю самой сложной гоночной трассой в мире. И самой известной. Строго говоря, «Петля» являются частью большого трека под «Нюрбургринг» («Нюрбургское кольцо»). Как ясно из названия, располагается оно у посёлка Нюрбург в Германии.
За счёт сложности трассы и наличия самых разных виражей, время прохождения «Северной петли» давно стало признанным показателем реальной быстроты спорткаров. Оно позволяет объективно оценить поведение машины в разных условиях.
На данный момент абсолютный рекорд времени прохождения «Петли» принадлежит модели Porsche 919 Hybrid Evo: 5 минут и 19,55 секунды. За рулём автомобиля был гонщик Штефанн Беллоф. Среди серийных автомобилей в лидерах также «Порше», а точнее Porsche 911 GT2 RS: 6 минут 43,3 секунды. Пилотировал машину Ларс Керн.
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