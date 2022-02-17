Что такое аквапланирование и как его избежать
Определение
Аквапланированием называется полная или частичная потеря сцепления с дорожным полотном. Возникает этот эффект на мокрой дороге при движении на высоких скоростях. Причиной является формирование гидродинамического клина или водяного вала перед колесами, который сокращает площадь пятна контакта с дорогой. Чем выше скорость, тем больше шанс, что колеса наедут на этот вал и полностью потеряют сцепление с дорогой, начав планирование над водой. В такой ситуации никакие технические средства не могут остановить машину.
Чаще всего этот эффект затрагивает только передние колеса, т.к. задние едут по уже более сухой дороге, поэтому рулевое управление оказывается бесполезным, как и большая часть эффекта тормозов. Если машина с передним приводом, то жать на газ тоже бесполезно. Если эффект затронет все 4 колеса, вы рискуете моментально уйти в неконтролируемый занос.
Поскольку выйти из аквапланирования без потерь бывает нелегко, важно уметь предвидеть его возможность и не допустить.
Признаки ухода в аквапланирование
К счастью, далеко не каждый водитель сталкивается с этим явлением, поэтому бывает сложно понять, что происходит. Первым показателем будет резкий скачок оборотов двигателя – колеса теряют сцепление с дорогой, сила трения уже не влияет на них и двигателю нужно меньше усилия для их вращения. По этой же причине руль начнет вращаться очень легко.
Обнаружив эти признаки, худшее, что можно сделать, это удариться в панику. Лихорадочно жать на тормоза и вращать руль тоже не стоит. Во-первых, это бесполезно в момент аквапланирования, во-вторых, нельзя предсказать в какой момент машина восстановит сцепление с дорогой, поэтому вы рискуете сделать только хуже.
Что нужно делать при начале аквапланирования
Плавно отпустите педаль газа, поскольку все что вам доступно в этой ситуации, это позволить машине естественным образом замедлиться.
Осторожно пробуйте рулевое управление, когда почувствуете, что вновь появилось сопротивление, пробуйте нажать на тормоз. Постепенно вы сможете вернуть контроль над машиной.
Как избежать аквапланирования
Во-первых, никогда не ждите, пока шины износятся до минимально допустимых 1,6 мм (для летней резины, для зимней 4 мм). Чем меньше глубина рисунка протектора, тем меньше скорости потребуется для ухода в аквапланирование. На изношенных шинах вполне реально полететь над водой уже на 50 км/ч.
Во-вторых, следите за скоростным режимом, особенно в сырую погоду. Не забывайте заранее сбрасывать скорость на поворотах и при выезде на открытую местность из лесополосы или городского массива.
В-третьих, никогда не гоняйте на скорости по лужам. Их следует проезжать снизив скорость.
- 1 749 000 РLand Rover Range Rover 2012 в Москве
- 680 000 РMercedes M-класс 2007 в Москве
- 650 000 РVolkswagen Jetta 2014 в Москве
- 320 000 РГАЗ ГАЗель 33023 2012 в Москве
- 3 520 000 РVolvo S90 2017 в Москве
- 865 000 РRenault Sandero Stepway 2013 в Москве
- 3 297 000 РJaguar XF 2016 в Москве
- 1 480 000 РKIA Soul 2018 в Москве
- 6 606 688 РBMW 6 серия GT 2022 в Москве
- 7 035 445 РLand Rover Range Rover 2018 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий