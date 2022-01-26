Что такое Char B1: действительно живучий, но немного странный танк
Задержки и доработки
Весной 1924 года компании представили свои прототипы машин. По результатам их испытаний требования к новым танкам были уточнены и сформулированы более конкретно. Предполагалось, что такие танки должны весить около 20 тонн и иметь броню, гарантированно защищающую от любого вооружения, имеющегося в расположении пехоты. Кроме того, были одобрены некоторые решения с различных представленных опытных образцов.
После некоторых задержек, связанных, в основном, с финансовыми проблемами, первый прототип был создан в 1929. Около года длились его испытания, после которых он отправился на доработку. В 1931 году появились два новых образца. Последовали очередные испытания и переделки. Итоговый вариант получил название Char B1 (то есть, просто «Танк B1»). Он был принят на вооружение и пошёл в серию. В дальнейшем появился модернизированный вариант – Char B1 bis, ставший самым массовым.
Тяжелее, чем планировалось
Лоб и борта корпуса Char B1 bis имели толщину 60 миллиметров. Корма ненамного меньше – 55. Броня оказалась действительно очень прочной. Правда, масса машины получилась выше изначально запланированной: 32 тонны. Габариты тоже были немаленькими: длина – 6,5, ширина – 2,5, высота – почти 2,8 метра.
Танк получил аж два орудия. В башне устанавливалась пушка Canon de 47 SA 1935 калибром 47 мм, а в корпусе – 75-миллиметровая Canon de 75 mm SA 35. Предполагалось, что первая будет применяться для борьбы с танками, а вторая – с укреплениями и живой силой противника, хотя бронебойные снаряды имелись для обоих орудий. Пушка, установленная в корпусе, горизонтальных углов наводки не имела. Пулемётов было два: один – в башне, другой – возле второго орудия. Оба имели калибр 7,5 мм.
Двигатель использовался бензиновый, производства Renault. Он имел мощность 307 л.с. Максимальная скорость машины равнялась 28 км/ч.
Экипаж состоял из четырёх человек: командир, радист, заряжающий (для пушки 75 мм) и механик-водитель. При этом, мехвод не только управлял танком, но и стрелял из 75-миллимерового орудия и пулемёта. Командир должен был заряжать пушку 47 мм и вести огонь из неё и пулемёта в башне. Такая «многозадачность», понятно дело, заметно снижала боевую эффективность танка.
Были у B1 и определённые проблемы с надёжностью. Ходовая часть и трансмиссия этих машин были довольно сложными и иногда ломались.
Очень прочные, но…
В войне с Германией B1 показали себя как очень прочные и живучие машины. Большинство танковых и противотанковых немецких орудий их броню не пробивало. Изредка танк удавалось поразить в какое-то особо уязвимое место вроде решётки в борту, через которую поступал воздух к двигателю.
Известны случаи, когда B1 проявляли просто феноменальную живучесть. Так, один танк получил в бою 150 попаданий снарядов, при этом, ни один жизненно важный узел из строя выведен не был. Да, у немцев были знаменитые 88-миллиметровые орудия Flak.88, пробивающие, кажется, вообще что угодно, но в наличии они имелись далеко не во всех боях. В свою очередь, сами Char B1 могли успешно бороться с немецкими танками. Однако, крупные и не очень подвижные машины были уязвимы для авиации. А немецкие танки часто вообще не вступали в прямое противостояние с французскими. Их задачей было быстро, не задерживаясь, идти вглубь Франции. B1 же быстро куда-то двигаться не могли в принципе.
Часть B1 была потеряна в результате неисправностей. Некоторые машины были брошены или уничтожены экипажем по причине нехватки горючего или боеприпасов: немцы вполне успешно громили французский транспорт.
После капитуляции Франции оставшиеся B1 перешли в распоряжение Рейха. Некоторые танки использовались Германией по прямому назначению. Другие были переделаны под огнемётные танки, САУ или учебные машины.
- 16 390 000 РMercedes S-класс 2020 в Москве
- 670 000 РFord Mondeo 2009 в Москве
- 690 000 РBMW X5 2005 в Москве
- 480 000 РNissan Almera Classic 2007 в Москве
- 10 366 430 РLand Rover Range Rover 2019 в Москве
- 1 450 000 РKIA Quoris 2014 в Москве
- 1 380 000 РKIA Rio 2019 в Москве
- 2 130 000 РKIA Optima 2020 в Москве
- 9 000 000 РMercedes S-класс 2015 в Москве
- 400 000 РGreat Wall Hover 2007 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий