Что такое двигатель Стирлинга и почему он не используется в автомобилях
Двигатель Стирлинга появился в XIX веке. Упрощённая схема его работы примерно следующая. В двигателе имеется цилиндр, два поршня (расположенные один за другим) и маховик. Оба поршня – вытеснительный и рабочий – соединены с маховиком. Первый (вытеснительный) поршень прилагает к стенкам цилиндра неплотно. Цилиндр нагревается внешним источником тепла. В результате этого нагревания внутри цилиндра нагревается газ. Это может быть водород, гелий или же просто воздух. Расширяясь, газ выталкивает рабочий поршень вверх. Маховик при этом толкает вытеснительный поршень вниз. Газ, вытесняясь этим поршнем, перемещается в другую часть цилиндра, в которой охлаждается. Охладившись, газ сжимается, рабочий поршень опускается вниз, а вытеснительный поднимается, выталкивая газ обратно. Далее цикл повторяется.
Как вы понимаете, двигатель Стирлинга относится к двигателям внешнего, а не внутреннего сгорания. Внутри цилиндра никакого горения не происходит, а тепло подводится к нему извне.
Поскольку двигатель использует внешнее тепло, он может работать от самых разных его источников: печи, работающей на каком-либо виде топлива; ядерного реактора или даже просто солнечных лучей. Двигатель прост в конструкции и надёжен. Есть и некоторые другие достоинства, проявляемые в тех или иных ситуациях.
Только и минусов у «Стирлинга» тоже достаточно. Как и другие двигатели внешнего сгорания, он громоздкий и требует много места. Для того, чтобы получить двигатель Стирлинга, сравнимый по характеристикам с ДВС, газ должен находиться под большим (сотни атмосфер) давлением, что значительно усложняет конструкцию. КПД у «Стирлингов» не очень высокий. Всё это исключает применение таких движков на автомобильном транспорте.
Зато двигатели Стирлинга могут быть удачным специфичным решением в определённых случаях. Например, если уже есть что-то выделяющее теплоту – от «буржуйки» до ядерного реактора – то «Стирлинг» может стать приятным «бонусом». Он может использоваться для выработки электричества (при этом, он более простой и компактный, чем паровая турбина), приведения в действие какого-либо насоса и т.д.
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