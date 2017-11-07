7 ноября 2017, 17:31

Что такое экспорт в понимании «Renault Россия»?

Товарооборот экспорта российских комплектующих в рамках Группы Renault за 3 квартала 2017 года составил 53 млн евро. Это превышает показатель за аналогичный период 2016 года на 119%.
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Что такое экспорт в понимании «Renault Россия»? Renault Kaptur, Renault Duster

Renault Kaptur
Выпускается с 2016 г.
Новый от 859 000 до 1 149 990 Р
Отзывов: 3
На сегодняшний день экспортируется 191 наименование автокомпонентов (в 2016 году компания экспортировала 160 наименований). Среди них: детали штамповки, элементы тормозной системы и ходовой части, осветительные приборы, пластиковые детали,. Среди основных экспортных направлений – Евразия и Европа (56% поставок), Латинская Америка (21%), а также Индия, страны Африки, Ближнего Востока.

Важный проект в данном роде деятельности - поставки сваренных и окрашенных кузовов автомобилей в Алжир, который стартовал в декабре 2016 года. Продукция поставляется на завод Renault в городе Оран. За 9 месяцев 2017-го отгружено более 11,5 тыс. кузовов. С 18 сентября 2017 года мощность производственной линии на площадке в Тольятти увеличена вдвое – до 120 кузовов в день, инвестиции в проект составили 1,2 млн евро. И поэтому в текущем году планируется поставить в Алжир более 18 тыс. кузовов.

Renault Duster
Выпускается с 2010 г.
Новый от 629 000 до 994 990 Р
Отзывов: 8
Наряду с этим «Renault Россия» развивает экспорт готовых автомобилей в страны Ближнего и Дальнего зарубежья. На данный момент компания экспортирует из России весь локально производимый модельный ряд, в 2016 году объем поставок составил более 12 тыс. автомобилей.

Ставка делается на Kaptur - первую модель в истории Renault, в создании которой на всех этапах принимали участие российские специалисты. Кроссовер «сделан в России»: кузов выполнен из российской стали, элементы интерьера и ходовой части, в том числе двигатель, – также российского производства. Во второй половине 2016 года поставки Kaptur организованы в Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан и Армению.

Суммарный объем экспорта в страны СНГ за 3 квартала 2017 года составил около 9 тыс. автомобилей, в основном в Белоруссию и в Казахстан. В июне стартовали поставки внедорожников Duster в страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Катар, Оман, Кувейт и Бахрейн). К концу сентября 2017 года отгружено более 2 тыс. «Дастеров», изготовленных в Москве. Готовые автомобили транспортируются на автовозах в порт Санкт-Петербурга и затем морем на пароме следуют в порты назначения стран-импортеров.

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Отзывы по теме
Форум Renault Duster
дастер... мечта. Для дорог в центральном черноземье отличная машина) ) ) собирались брать, но из-за финансовых трудностей пришлось брать машину чуть дешевле. Но тоже рено) )
NataYw
Базовый Renault Kaptur получил бесступенчатую трансмиссию
А я себе рассматриваю данную машину к покупке. Только буду брать механику по-любому, не доверяю автоматам, да и ни разу не ездил на них. Что пока отпугивает от данного авто - завышенная цена. Смотрел обзоры на нее, ну да, в большинстве хвалят, не без минусов конечно. Пока в смятениях, новый дастер или ...
Сергей81
Новый «Дастер» для России
| Кому: Сергей Вот и я тоже нахожусь на распутье. Давно уже хочу себе приобрести надежный с полным приводом кроссовер. Из всех возможных вариантов остановился на новом Рено Дастер, меня в нём привлекло всё, разве, что очень простенький интерьер внутри авто, как у русской машины. И тут буквально этой ...
Кирилл
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Что такое экспорт в понимании «Renault Россия»?
{{model_6242}} На сегодняшний день экспортируется 191 наименование автокомпонентов (в 2016 году компания экспортировала 160 наименований). Среди них: детали штамповки, элементы тормозной системы и ходовой части, осветительные приборы, пластиковые детали,. Среди основных экспортных направлений – Евразия и Европа (56% поставок), Латинская Америка (21%), а также Индия, страны Африки, Ближнего Востока.Важный проект в данном роде деятельности - поставки сваренных и окрашенных кузовов автомобилей в Алжир, который стартовал в декабре 2016 года. Продукция поставляется на завод Renault в городе Оран. За 9 месяцев 2017-го отгружено более 11,5 тыс. кузовов. С 18 сентября 2017 года мощность производственной линии на площадке в Тольятти увеличена вдвое – до 120 кузовов в день, инвестиции в проект составили 1,2 млн евро. И поэтому в текущем году планируется поставить в Алжир более 18 тыс. кузовов.{{model_3024}} Наряду с этим «Renault Россия» развивает экспорт готовых автомобилей в страны Ближнего и Дальнего зарубежья. На данный момент компания экспортирует из России весь локально производимый модельный ряд, в 2016 году объем поставок составил более 12 тыс. автомобилей.Ставка делается на Kaptur - первую модель в истории Renault, в создании которой на всех этапах принимали участие российские специалисты. Кроссовер «сделан в России»: кузов выполнен из российской стали, элементы интерьера и ходовой части, в том числе двигатель, – также российского производства. Во второй половине 2016 года поставки Kaptur организованы в Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан и Армению.Суммарный объем экспорта в страны СНГ за 3 квартала 2017 года составил около 9 тыс. автомобилей, в основном в Белоруссию и в Казахстан. В июне стартовали поставки внедорожников Duster в страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Катар, Оман, Кувейт и Бахрейн). К концу сентября 2017 года отгружено более 2 тыс. «Дастеров», изготовленных в Москве. Готовые автомобили транспортируются на автовозах в порт Санкт-Петербурга и затем морем на пароме следуют в порты назначения стран-импортеров.
2017-11-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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