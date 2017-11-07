Что такое экспорт в понимании «Renault Россия»?
Важный проект в данном роде деятельности - поставки сваренных и окрашенных кузовов автомобилей в Алжир, который стартовал в декабре 2016 года. Продукция поставляется на завод Renault в городе Оран. За 9 месяцев 2017-го отгружено более 11,5 тыс. кузовов. С 18 сентября 2017 года мощность производственной линии на площадке в Тольятти увеличена вдвое – до 120 кузовов в день, инвестиции в проект составили 1,2 млн евро. И поэтому в текущем году планируется поставить в Алжир более 18 тыс. кузовов.
Ставка делается на Kaptur - первую модель в истории Renault, в создании которой на всех этапах принимали участие российские специалисты. Кроссовер «сделан в России»: кузов выполнен из российской стали, элементы интерьера и ходовой части, в том числе двигатель, – также российского производства. Во второй половине 2016 года поставки Kaptur организованы в Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан и Армению.
Суммарный объем экспорта в страны СНГ за 3 квартала 2017 года составил около 9 тыс. автомобилей, в основном в Белоруссию и в Казахстан. В июне стартовали поставки внедорожников Duster в страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Катар, Оман, Кувейт и Бахрейн). К концу сентября 2017 года отгружено более 2 тыс. «Дастеров», изготовленных в Москве. Готовые автомобили транспортируются на автовозах в порт Санкт-Петербурга и затем морем на пароме следуют в порты назначения стран-импортеров.
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