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4 февраля 2022, 22:32

Что такое КАСКО, правила оформления, стоимость и франшиза

КАСКО – это добровольная страховка, оформляемая по желанию водителя. Рассказываем, в чем разница между КАСКО и ОСАГО, нужно ли его покупать, как оформить КАСКО на автомобиль и от чего зависит стоимость.
Фото: РИА Новости

Что такое КАСКО

Если говорить простыми словами что такое КАСКО – это добровольное страхование, защищающее автомобиль от большого списка страховых случаев. Например, от угона, стихийных бедствий, повреждений на парковке и т.д.

Для каких автомобилей нужен КАСКО

Чаще всего КАСКО оформляют на новые машины, которые привлекают угонщиков. Полис позволит компенсировать владельцу свои убытки при краже автомобиля, аварии, повреждениях в результате стихийных бедствий.

Если автомобиль приобретается в кредит, ни один банк не выдаст заем без оформления КАСКО. При повреждении или угоне машины убытки будут возмещены страховщиком.

ОСАГО покрывает только ущерб, причиненный имуществу или здоровью пострадавших в ДТП. Но он не страхует от бедствий стихии, угона, случайных повреждений и других неприятностей, что делает КАСКО. Поэтому, его оформление прекрасно дополнит уже имеющийся полис ОСАГО.

Нет смысла оформлять КАСКО на машины, с года выпуска которых прошло 10 и более лет, так как цена полиса может превышать рыночную стоимость авто. Чем старше машина, тем выше стоимость страховки.

Плюсы и минусы КАСКО

Среди бесспорных плюсов – огромный перечень неприятностей, от чего страхует КАСКО. Владелец гарантированно получит страховую выплату, если:

  • Машину угонят, и правоохранительные органы не смогут ее найти.
  • Машине будет нанесен тотальный ущерб в ДТП, третьими лицами или иными факторами. Владельцу будет возвращена полная стоимость автомобиля.
  • Машина получит мелкие повреждения. Например, если дорогое авто поцарапают на парковке, и устранение недостатка стоит очень дорого.
  • Будет повреждено лобовое стекло машины, например, в него прилетит камень из-под колес едущего впереди автомобиля.
  • Машина пострадает в стихийном бедствии, например, от града, сосулек, наводнения, упавшего в ураган дерева.
  • Машина пострадает от третьих лиц, например, кто-то поцарапает ее на парковке или при эвакуации.
  • Если будет поджог или самовозгорание машины, например, от замыкания электрики.
  • Будут украдены отдельные части авто: зеркала, колеса, фары и т.д.
  • Машина получит повреждения в ДТП, и владельца признают виновным.

При страховке ОСАГО виновник ДТП ремонтирует свою машину из своего кармана. С КАСКО водитель получает возмещение, даже если виновен в аварии.

Кроме того, если владелец не успеет оформить документы для страхового возмещения, или полученная сумма выплаты его не устроит, он будет вправе подавать исковые требования в течение 2-х лет.

К существенным минусам можно отнести:

  • Высокую стоимость КАСКО. Часто страховщики навязывают дополнительные услуги, такие как страхование жизни, пассажиров и т.п.
  • Если за период действия договора КАСКО не произойдет страховых случаев, уплаченные за полис деньги никто не вернет, они уйдут в прибыль страховой компании.
  • При передаче управления машиной другому лицу, или вождения в нетрезвом виде, страховая компания может снизить выплату или вовсе отказать в ней.
  • Условия КАСКО часто распространяются на заводские части и оборудование машины. За установленное нештатное оборудование нужно будет доплачивать.
  • При банкротстве страховщика РСА не возместит средства владельцу, как в случае с ОСАГО.

Страховщики стремятся продать как можно больше полисов, и иногда обещают одно, а на деле страхователь получает другое. Поэтому, нужно внимательно читать договор и уточнять все нюансы до его подписания.

От чего зависит стоимость полиса КАСКО

Каждая страховая компания рассчитывает цену КАСКО согласно своей статистике. Поэтому стоимость полиса может отличаться в разных фирмах.

Для б/у автомобиля

Если речь идет о подержанной машине, цена КАСКО будет зависеть:

  • От возраста водителя. Так как по статистике участниками ДТП чаще бывают 30-40-летние водители, то к ним будет применяться повышенный коэффициент.
  • От водительского стажа страхователя. Опытному водителю страховка обойдется дешевле.
  • От КБМ (коэффициента безаварийной езды). Чем меньше ДТП, тем дешевле полис.
  • От марки, модели и возраста машины. Если авто подразумевает дорогостоящий ремонт и запчасти, его страховка обойдется дороже. Машинам старше 10 лет и вовсе отказывают в страховке, так как страховщикам это не выгодно.
  • От статистики угонов по данным МВД. Чем популярнее авто в рейтинге угонов, тем дороже его страховка, так как риск хищения более высокий.
  • От пробега авто. Чем он больше, тем выше износ и вероятность аварии, следовательно, и цена полиса.

Для нового автомобиля

Новый автомобиль надежнее, поскольку у него нулевой пробег и износ. Это значит, что он не так аварийно опасен, как подержанный автомобиль. Застраховать машину с салона всегда дешевле, чем авто со стажем.

Зависит ли стоимость КАСКО от количества водителей

Количество владельцев не может ни сказаться на цене полиса.

Так, если машиной будут управлять два водителя, один из которых только получил права, коэффициент для расчета будет учитывать возраст самого молодого из них, и страховка будет дороже.

Это же касается и безаварийной езды. Если один из водителей в авариях за год не замечен, а второй попадал в них, стоимость полиса возрастет.

Что такое франшиза в КАСКО простыми словами

КАСКО с франшизой: что это? Проще говоря, это оговоренная заранее часть ущерба, которая при наступлении страхового случая оплачивается самим владельцем. То есть, собственник машины страхуется от крупных неприятностей с машиной, а мелкие повреждения обязуется оплачивать сам. Тем самым, снимая часть обязательств со страховщика, водитель получает КАСКО по сниженной стоимости. Благодаря франшизе можно сэкономить на покупке КАСКО до 20%.

Данная страховка выгодна водителям, которые предпочитают аккуратную езду, избегая мелких ДТП, тем, кто может самостоятельно устранить мелкие неполадки, не обращаясь на СТО, и обладателям дорогих машин, для которых цена полиса пропорциональна цене автомобиля, и может достигать нескольких сотен тысяч рублей. Но новичкам, только что севшим за руль, любителям агрессивного вождения и обладателям бюджетных иномарок лучше франшизой не пользоваться.

Как правильно оформить полис КАСКО и при этом сэкономить?

Чтобы оформить КАСКО с выгодой, можно воспользоваться такими способами, как:

  • Франшиза, о которой мы писали выше, то есть разделение рисков со страховщиком. Вы оговорите сумму, которую готовы внести за ремонт при страховом случае, а остальное будет платить страховая компания. Например, на парковке вашу машину повредили, и не нашли виновника. Ущерб нанесен на 50 тысяч рублей. Если у вас франшиза 20 тысяч рублей, то вы внесете эту сумму, а остальные 30 тысяч – страховая компания.
  • Исключение из полиса части рисков. Например, если вы пользуетесь машиной в летний период, заключите договор только на три летних месяца. Если ездите на авто только на работу – ограничьте пробег. При этих обстоятельствах у вас меньше шансов попасть в ДТП. А чем меньше страховых рисков, тем дешевле полис.

Какие документы требуются для оформления КАСКО

Чтобы заключить договор КАСКО, нужен пакет документов, состоящий из:

  • вашего паспорта;
  • копий водительских удостоверений водителей, имеющих право на управление машиной;
  • ПТС (техпаспорта авто).

Если автомобиль с обременениями, нужно дополнить пакет документов:

  • договором купли-продажи на новое авто;
  • договором лизинга или аренды (если машина в лизинге). Кроме того, предоставляется доверенность от собственника, если авто не ваше.
  • Кредитным договором.

Если КАСКО необходимо продлить, предоставляется предыдущий полис.

Если установлено дополнительное оборудование на машину – предоставляются акты на установку и техпаспорта.

Если оформляется КАСКО на подержанную машину, приносится акт осмотра автомобиля. Для новых авто, приобретаемых с салона, этот документ не нужен.

КАСКО и ОСАГО: в чем разница

Если кратко, то вот чем отличается КАСКО от ОСАГО:

  • ОСАГО – обязательная страховка, а КАСКО – добровольная;
  • при ОСАГО компенсация выплачивается пострадавшей стороне, а при КАСКО – страхователю, обладателю страховки;
  • размер выплат по ОСАГО ограничен суммой в 400 тысяч рублей, а по КАСКО – выплаты не ограничены лимитом, и могут достигать огромных сумм.
  • ОСАГО стоит в разы дешевле, чем КАСКО;
  • КАСКО покрывает убытки при большом спектре страховых случаев, а ОСАГО – только ущерб потерпевшего при ДТП. То есть, ОСАГО страхует ответственность владельца при ДТП, а КАСКО – сам автомобиль.

Вывод: КАСКО и ОСАГО – разные виды страхования, со своими плюсами и минусами. Они не заменяют друг друга, но могут отлично дополнять. Кроме того, не каждому выгодна страховка КАСКО, и к ее покупке нужно подходить с умом.

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Что такое КАСКО, правила оформления, стоимость и франшиза
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