Что такое налог на роскошь и как его заплатить
Что называют налогом на роскошь
На автомобилистов возложена ежегодная обязанность уплаты транспортного налога. Он зависит от мощности машины и региона, в котором проживает ее хозяин. Налогом на роскошь называют дополнительный коэффициент к транспортному налогу, зависящий от рыночной стоимости машины и ее возраста.
Таким образом, если вы обладатель дорогого автомобиля, стоимостью свыше 3 млн рублей, вы попадаете под налог на роскошь.
С хозяев каких машин взимать транспортный налог с применением повышенного коэффициента, решать Минпромторгу. И так как цены на авторынке стремительно растут, расширяется и список машин, относимых к «роскошным».
Список машин, облагаемых налогом на роскошь
В 2021 году налог на роскошь применяется к машинам из списка Минпромторга, стоимостью от 3 млн рублей, ознакомиться с которым можно тут…
Перечень состоит из дорогих моделей иномарок: Бентли, Ауди, Тойота, Лексус, БМВ, Инфинити, Ягуар, Вольво, Мерседес, Лэнд Ровер, Форд, Порше, Мазерати, Шевроле и другие.
Если ваша машина стоит больше 3 млн. рублей, это еще не значит, что она попала под налог на роскошь, и если она дешевле – не факт, что в списке ее нет. Минпромторг постоянно обновляет перечень, поэтому лучше уточнять информацию на сайте ведомства.
Как узнать, какой налог на роскошь нужно заплатить
Есть таблица, позволяющая определить повышенный коэффициент к транспортному налогу:
Чтобы узнать, какой налог на роскошь требуется внести в казну за автомобиль, нужно выбрать из таблицы коэффициент, соответствующий возрасту и цене авто, а затем умножить на него сумму транспортного налога. Так вы узнаете размер налога, который необходимо уплатить.
Например, в 2020 году вы купили Audi A6 Avant Quattro за 4.7 млн рублей. Ваш коэффициент налога на роскошь составит 1,5. Он будет с каждым годом использования автомобиля уменьшаться, а спустя 3 года вы освободитесь от его уплаты.
Для определения коэффициента применяется средняя стоимость. То есть, если год назад автомобиль покупался на 4 млн рублей, а в 2021 году цена возросла до 4,5 млн рублей, расчет производится следующим образом: (4+4,5): 2 = 4,75 млн рублей составляет средняя стоимость машины. Повышающий коэффициент будет применяться из колонки для машин стоимостью 3-5 млн рублей.
Как оплачивается налог на роскошь в 2021 году
Так называемый налог на роскошь является частью транспортного налога. Налоговая отправит вам письмо с квитанцией, где уже будет рассчитана сумма сбора и указаны реквизиты для внесения оплаты. Самому ничего высчитывать не придется.
Оплата вносится за истекший год до 1 декабря нынешнего года, но налоговая оповестит вас раньше, примерно за месяц.
Произвести оплату можно при помощи банковского терминала либо сайта Госуслуг.
Нарушать установленные сроки оплаты нельзя – иначе вам насчитают пени. Если откажитесь от уплаты налога, инспекция обратится в суд, и приставы спишут положенную сумму с вашего банковского счета.
«Ответственность за неуплату налогов регулируется ст. 122 Налогового кодекса РФ. Так, если неуплата или просрочка возникла из-за неосторожности, то требуется заплатить 20 % от неоплаченной суммы налога (40%, если правонарушение было умышленным), а также пени, равные 1/300 ставки Центробанка за день просрочки», - поясняет генеральный директор юридического центра «Мегаполис Групп» Воронцова Ю. Р.
Есть ли льготы на налог на роскошь
Даже категория обеспеченных водителей, приобретающих роскошные машины, вправе рассчитывать на льготы при уплате налога.
К льготникам относятся:
- многодетные родители, имеющие трех и более детей;
- инвалиды любой группы;
- ветераны ВОВ;
- участники боевых действий;
- герои СССР и РФ.
Налог не нужно платить, если машина угнана, но только за период, пока она числится в розыске.
Для получения льготы требуется заполнить заявление на Госуслугах или сайте nalog.ru. Можно также лично обратиться в налоговую, и написать заявление там, либо же отправить его по почте заказным письмом.
Право на льготу следует подтвердить соответствующим документом. Если у вас инвалидность – справкой об инвалидности, если вы многодетный родитель – справкой о составе семьи, и т.д.
На рассмотрение заявления отводится месяц. Вы вправе запросить пересчет сбора с учетом льготы за последние 3 года, и разницу вам вернут на банковский счет в течение 30 суток.
Если вы не оповестите налоговую о вашем праве на льготу, вам насчитают налог на роскошь по общим установленным ставкам.
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