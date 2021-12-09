Что такое октановое число? И почему бензин бывает разным?
Числа эти называются октановыми. И обозначают ими так называемую детонационную стойкость бензина. Если совсем просто, то бензин с большим октановым числом может «выдержать» большее сжатие внутри двигателя. То есть, число показывает способность не воспламеняться заранее и не вызывать тем самым ненужную детонацию двигателя. Поэтому бензин с большим октановым числом может использоваться в более совершенных двигателях с большей удельной мощностью.
Определяется октановое число следующим образом. В качестве эталона используется смесь изооктана и одного из изомеров гептана. Изооктан даже при сильном сжатии воспламеняется неохотно. Поэтому, чем в этой смеси его больше, тем лучше её стойкость. Бензин маркируется тем числом, которое соответствует количеству (в процентах) изооктана в смеси с точно такой же стойкости, как у этого бензина. Например, 95-й бензин устойчив так же, как смесь 95% изооктана и 5% гептана.
Следует отметить, что двигатели конструируются под определённый вид топлива и под бензин определённой марки. Применять неподходящее топливо не следует. Нельзя использовать бензин ни с меньшим, ни с большим октановым числом.
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