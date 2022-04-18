Что такое «правило двух секунд»?
Как пользоваться правилом двух секунд? Сначала надо выбрать ориентир на обочине – столб, дерево или дорожный знак. Когда впереди идущая машина поравняется с ориентиром, начинайте отсчет четырехзначных чисел: например, «1111», «1112», «1113». В тот момент, когда начнете произносить «1113», ваш автомобиль должен поравняться с выбранным ориентиром. Если все получилось, вы молодец и соблюдаете безопасную дистанцию. Если успели проехать дальше за ориентир, значит, дистанцию надо увеличить.
Правило двух секунд даст вам больше шансов избежать аварии, если водитель перед вами внезапно затормозит из-за неожиданно возникшего препятствия, плохого самочувствия или еще какой-либо неочевидной для вас причины. Ученые выяснили, что здоровому и отдохнувшему человеку требуется в среднем 1,3 секунды, чтобы среагировать на что-либо. И это в том случае, если он внимательно смотрит на дорогу. Опытные гонщики могут приблизить свой результат к секунде, но есть и те, кому надо больше времени. Кроме того, на скользкой дороге эксперты рекомендуют увеличить дистанцию до трех или даже четырех секунд. Но будем реалистами, на практике этого сложно добиться, особенно в городе.
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